​Ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Тухарде планируют завершить 31 июля

На месте разлива авиационного топлива в поселке Тухард продолжается обработка сорбентами водных поверхностей, уточняются объёмы собранной топливно-водяной смеси и нефтепродуктов, а также мониторинг экологической обстановки. Согласно плану по ликвидации последствий аварии, завершение работ, в том числе и оформление документального подтверждения, запланировано на 31 июля.

Кроме того, продолжается дополнительная промывка створа ручья от места аварии до устья на малом озере, проверка боновых заграждений на озёрах, опорожнение поврежденного трубопровода. Взята очередная проба воды из источника водоснабжения – реки Большая Хета.

Результаты отбора пробы за 21 июля показали отсутствие превышения ПДК во всех местах их взятия за исключением истока ручья, соединяющего малое и большое озёра (в 1,2 раза).

В настоящее время в ликвидации чрезвычайной ситуации участвуют 14 человек и шесть единиц техники, два плавсредства и три воздушных судна.