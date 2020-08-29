Линии жизни

Как признаётся начальник сервисного центра по ремонту технологического оборудования металлургических предприятий Иван Языков, в основном они занимались привычной для себя деятельностью — прокладкой трубопроводов. Принципиальное отличие технологических сетей от сетей кислородных заключается в особых требованиях, предъявляемых к материалам, в их предмонтажной подготовке и монтаже кислородных линий. В связи с этим пришлось разработать технологию пайки, которая обеспечит надёжную и бесперебойную работу аппаратов ИВЛ. Собственно, в обеспечении бесперебойности кислорода заключалась другая задача, которую виртуозно решили работники сервисного центра.

– Сами работники придумали, как произвести апгрейд оборудования кислородной рампы, а также врезку в действующую кислородную разводку больницы резервной линии от дублирующего автореципиента, без отключения пациентов от кислорода. А в условиях, когда от этого зависит жизнь больных людей, — это главное. Михаил Саратовский, Александр Бабенко, Олег Корнев, Юрий Савельев и Евгений Сазонов произвели подключение таким образом, чтобы в других помещениях лежачие пациенты, не способные дышать самостоятельно, не пострадали.

Работы по монтажу кислородного трубопровода на базе инфекционной больницы велись в два этапа. На первом — в мае за 10 дней подключили Мельцеровские боксы, расположенные в левом крыле первого этажа, дополнительные розетки для ИВЛ в реанимации, а также левое крыло третьего и четвёртого этажей учреждения. Второй этап реализовали в июле. Кислородопровод проложили в правом крыле третьего и четвёртого этажей и смонтировали дополнительную линию в приёмный покой.

Если считать чистое рабочее время, то у пятерых работников на это ушло примерно две недели. Им приходилось делать перерывы, во время которых персонал больницы перевозил пациентов и производил стерилизацию помещений. Кстати, для обеспечения безопасности своих работников руководством треста было принято неординарное решение — добираться до рабочих мест через окна третьего и четвёртого этажей, для этого специалисты УТР РМСТ «НЭР» выстроили строительные леса на всю высоту здания. Таким образом не был нарушен режим «красной зоны» и исключена возможность пересечения пациентов больницы и медицинского персонала.

В итоге благодаря грамотности работников РМСТ «Норильскэнергоремонт» жизненно необходимый кислород был подключен к более чем 100 аппаратам искусственной вентиляции лёгких.