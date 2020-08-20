Ложный вызов

Все сообщения поступали на электронную почту. Эвакуация прошла из зданий суда, вокзалов, администраций, аэропортов и налоговых инспекций.

В нашем городе в ложном сообщение были указаны здание городского суда и автовокзал.

Официальных комментариев пока нет.