МАУ ИЦ «Норильские новости»

Ложный вызов

Ложный вызов

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Ложный вызов

Сегодня по Красноярскому краю вновь прошла волна сообщений о «минировании».

Ложный вызов

Все сообщения поступали на электронную почту. Эвакуация прошла из зданий суда, вокзалов, администраций, аэропортов и налоговых инспекций.

В нашем городе в ложном сообщение были указаны здание городского суда и автовокзал.

Официальных комментариев пока нет.

20 августа в 14:21 330
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