МАУ ИЦ «Норильские новости»

Лыжная база «Оль–Гуль» будет благоустроена за счёт средств краевого бюджета

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Лыжная база «Оль–Гуль» будет благоустроена за счёт средств краевого бюджета

Благоустройство запланировано в рамках концепции развития туристской инфраструктуры на Енисее.

Лыжная база «Оль–Гуль» будет благоустроена за счёт средств краевого бюджета

На территории лыжной базы установят деревянные настилы, асфальтируют парковку, обустроят зону отдыха на берегу озера. В планах — преобразовать «Оль-Гуль» в современный семейный центр спорта и туризма.

Также в рамках концепции будут обустроены ещё несколько объектов туризма: в Туруханском и Казачинском районах, в Минусинске, на берегу острова Отдыха в Красноярске, а также в Дивногорске.

Ольга Василенко, заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края: «В этом году мы решили уделить особое внимание проектам развития туристской инфраструктуры на Енисее. Стоит отметить, что в этом вопросе важно не только уделять внимание причальной инфраструктуре, но и создавать интересные точки притяжения для туристов на берегу».

Фото из открытых источников
28 февраля в 14:55 480
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