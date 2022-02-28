Лыжная база «Оль–Гуль» будет благоустроена за счёт средств краевого бюджета

На территории лыжной базы установят деревянные настилы, асфальтируют парковку, обустроят зону отдыха на берегу озера. В планах — преобразовать «Оль-Гуль» в современный семейный центр спорта и туризма.

Также в рамках концепции будут обустроены ещё несколько объектов туризма: в Туруханском и Казачинском районах, в Минусинске, на берегу острова Отдыха в Красноярске, а также в Дивногорске.

Ольга Василенко, заместитель руководителя агентства по туризму Красноярского края: «В этом году мы решили уделить особое внимание проектам развития туристской инфраструктуры на Енисее. Стоит отметить, что в этом вопросе важно не только уделять внимание причальной инфраструктуре, но и создавать интересные точки притяжения для туристов на берегу».