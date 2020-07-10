«Максима Горького» пока ждать в Дудинке не стоит: теплоход начнёт работать на Енисее с коротких и недорогих круизов

Изначально «Максим Горький» должен был отправиться в свой первый рейс 6 июня 2020 года. Это должен был быть круиз из Красноярска в Дудинку с большой экскурсионной программой на плато Путорана, цены на билеты начинались от полумиллиона рублей. Однако первый рейс сильно сократили, билеты удешевили. Да и дату перенесли.

Свою навигацию на Енисее судно начнет с круиза Красноярск — Енисейск — Галанино — Красноярск, рассказали в туристском информационном центре Красноярского края. Стартует он 16 июля, а закончится — 19.

Как говорят в информационном центре, из-за продления ограничительных мер до 12 июля решили перенести старт круиза, а также сформировали новый тур, участие в котором будет существенно дешевле — от 25 тысяч рублей.

В путешествие же до Дудинки судно отправится в конце июля. В компании «Водоходъ» (собственник теплохода и организатор круизов) уверяют, что все билеты на этот круиз уже проданы.