Маски не сброшены

Власти города совместно с полицейскими продолжают выходить в рейды по несоблюдению масочного режима. С начала введения ограничительных мер администрация города совместно с органами полиции провела уже шесть совместных рейдов. За это время составлено более 80 протоколов.

- В среду, пятого августа, прошёл очередной рейд, - рассказывает Павел Пискунов, начальник отдела транспорта управления городского хозяйства администрации города Норильска. - Проверялись все автобусы, работающие на муниципальных маршрутах. Так, было составлено два протокола. Один - в отношении пассажира, не имеющего защитной маски в общественном транспорте, второй - в отношении водителя, который также проигнорировал требования в части соблюдения масочного режима. Согласно указу губернатора Красноярского края, законодательством предусмотрены различные меры - от простого предупреждения до денежного штрафа в размере от 1 до 30 тысяч рублей. Меру пресечения устанавливает суд по итогу рассмотрения протоколов об административных правонарушениях, направленных сотрудниками полиции.

Павел Пискунов напоминает, во всех автобусах размещены объявления о необходимости соблюдения масочного режима. Кроме того, перевозчикам, работающим по межмуниципальным маршрутам - Талнах, Кайеркан и Оганер - городом предоставлены маски для выдачи их пассажирам. При этом муниципалитет вовсе не обязан выдавать средства индивидуальной защиты, человек должен исполнять установленные требования. Тем не менее власти города содействуют в этом вопросе.

- Есть и положительная тенденция, - отмечает начальник транспортного отдела, - люди чаще стали пользоваться масками. Но в любом случае эти мероприятия будут продолжаться до окончательного снятия всех ограничительных мер.