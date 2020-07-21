Маски сброшены... Состоялось награждение победителей #Маскерад2020

Примеряем маски

#Маскерад2020 стартовал 29 мая. «Заполярная правда» предложила своим читателям и подписчикам в соцсетях превратить необходимый в наши дни элемент повседневного образа в произведение искусства и принять участие в конкурсе на самую красивую защитную маску. Участникам нужно было придумать необычный, яркий, креативный «масочный образ», подписаться на аккаунт «Заполярной Правды» в Instagram и пригласить на #Маскерад2020 своих друзей. Причем, неважно, в каком городе и стране они проживают, присоединиться к конкурсу мог любой.

От Москвы до самых до...

За месяц свои фотографии в необычных масках прислали 70 героев. Это были и одиночные фото, и свадебные, и с напарниками по работе, даже групповые снимки футбольных болельщиков. География тоже не подкачала – Норильск и все его районы, Белгородская область, Санкт-Петербург, Самара, Ростовская область, Москва, Хакасия.

О #Маскерад2020 узнавали из лент новостей, по хештегам, от друзей, знакомых и коллег по работе. Жёны подключали к флешмобу мужей, бабушки помогали мастерить внучкам, любители аниме вписывали маски в образы любимых героев японских мультфильмов, даже брутальные мужчины облачались в «ми-ми-мишные» средства индивидуальной защиты.

И на масках будут яблони цвести

Несмотря на то, что не возбранялось просто необычно разрисовать медицинскую маску, наши участники подошли к делу креативно. В создании необычных средств защиты использовали технику валяния шерсти, вязание крючком, вышивку, керамику и даже 3D-программирование. А одна участница смастерила маску в виде фасада Норильского Заполярного театра драмы имени Вл. Маяковского.

Маски наших участников украшались стразами, жемчугом и яркими пайетками. На них красовались мордочки тигрят, львов, панд, собачек, сов, пестрели звёзды, бабочки и смайлики. Встречались патриотичные маски в виде флагов СССР и России. Не забыли участники и про супергероев – Человека-Паука и Супермена. Шире всего «Маскерадовцы» раскрыли цветочную тему. На масках расцветали целые клумбы, а из атласных лент нашивались объёмные розы и маки. Кто-то подходил к конкурсу очень практично. Маска из меха. Как вам такое? Ведь когда закончится коронавирусный период, её можно носить долгими полярными зимами.

- Территориально я живу в самом северном городе, на 69-й параллели, за полярным кругом на полуострове Таймыр, в городе Норильске! И кому как не мне знаком суровый климат нашего уголка страны. Отсюда родилась идея самой тёплой защитной маски. И да, когда вся история с пандемией утихнет, маску я не выброшу, она пригодится мне зимой в минус 40, - комментирует Елена Тимошенко, у которой маска сделана из меха.

- Маски я связала сама. На самом деле вяжутся они довольно просто и недолго, если ты обладаешь базовыми знаниями вязания крючком. Больше времени понадобилось на придумывание дизайна. Для дочери - её любимые персонажи- единорог и пони. А мне что-то строгое, но в тоже время женственное, - делится Василя Кудашева, владелица стильной чёрной маски с белым цветком.

- Чем изящнее и нестандартнее решение, тем интереснее жить. Вы согласны? Моя маска сделана полностью вручную, в технике мокрого валяния из натуральной шерсти. Маска не является медицинским изделием! И она не продаётся, - говоритЛариса Вавилова, мастерица, сделавшая яркую шерстяную защиту от вирусов.

- Я жила и работала в Норильске долгое время. Меньше чем год, живу в другом городе, но душой я ещё на Севере, - делится Кира Чиж, мастерица и выдумщица. - Я по-прежнему член творческого клуба «Галакс», занимаюсь самым разным творчеством - могу и навалять и напилить. Но в этот раз решила налепить, потому что керамика завоевала моё сердце. Моя маска - макет из пластилина. Мне хотелось создать именно арт-объект, поймать настроение и немного покуражиться. Потому что только оптимизм позволяет сохранять надежду на счастливый финал этой непростой истории.

Мы Вам благодарны!

Из семидесяти участников в полуфинал прошли 30, причём жюри выпала непростая задача - отобрать их из массы интереснейших работ. Затем экспертная комиссия назвала пятёрку финалистов. А уже абсолютного победителя выявили путём народного голосования, которое проходило на сайте «Заполярной правды».

Амир Аскаров, по итогам голосования занял пятое место:

- Мне 10 лет, я учусь в школе № 31, увлекаюсь робототехникой и компьютерными играми. Узнал о конкурсе из газеты - семья выписывает «Заполярную Правду». Сразу решил смастерить какую-нибудь необычную маску. Одна из моих любимых игр Minecraft. Там есть такой элемент – алмазный блок – его используют для строительства, хранения и в качестве декорации. Сам блок я сделал из картона, нарисовал «пиксельные» глаза и добавил настоящую медицинскую маску, сегодня без неё никуда. Может, не очень на алмазный блок похоже, но, кажется, получилось неплохо. А когда в пятёрку финалистов попал, честно, очень удивился, но и обрадовался тоже.

Алиса Жогова, которая прислала на конкурс массу самых разных вариантов масок, заняла по итогам голосования 4-е место:

- Я учусь в школе № 6, перешла в седьмой класс. А ещё с пяти лет играю на скрипке. У меня всегда в голове была куча необычных креативных идей, но, где их применить я точно не знала, - рассказывает Алиса. - А тут «Заполярная Правда» устроила #Маскерад2020, и всё само собой сложилось. Я стала воплощать свои задумки в масках. С выкройками помогла мама, ткань – то, что нашла дома, украшения самые разнообразные – ремешки, пуговицы, кармашки. Например, на маску с нотным станом нашила бабочек; на маску с оленем – бусины; из мелких лоскутков сделала дома - получилась маска «Я люблю Норильск». Даже настоящие цветные карандаши и блокнот использовала, только уменьшила их, и вот - маска для художников. Думаю, ещё сделать с символами мобильных приложений, например, GooglePlay или TikTok. Пока всё храню у себя, думаю, позже буду дарить родственникам и друзьям. Можно, конечно, и продавать. Хочу дом в Вашингтоне, присмотрела уже один за 55 миллионов долларов, но, представляете, это сколько масок нужно сшить. (Смеётся.) Впрочем, я ещё подумываю мастерить глиняные фигурки, мини-скульптуры, картины на заказ. Благо родители меня во всём поддерживают. А вам спасибо за вдохновение!

Виктор Жогов, отец Алисы, гордится дочерью:

- Я рад, что она не стоит на месте. Всегда чем-то занимается, а главное - у неё всё получается. Все её начинания мы готовы поддерживать. Недавно она захотела освоить струнные, мы ей подарили укулеле – маленькую четырёхструнную гавайскую гитару. А там, глядишь, и до большой дорастёт. Когда узнали, что она вышла в финал #Маскерад2020, обратились ко всем друзьям и знакомым. Мама Алисы просила голосовать семью, а у меня все коллеги-плавильщики дочь поддерживали, - сообщает после награждения Виктор.

Марина Рыбалко, 3-е место по итогам голосования на сайте «Заполярки»:

- В мае мы должны были быть в Москве на двух футбольных матчах любимой команды ЦСКА. Даже приобрели маски с их символикой в специализированном магазине для болельщиков. Тогда ещё надеялись, что всё состоится, но коронавирус внёс свои коррективы. Позже мы узнали о вашем конкурсе и поняли - вот оно! Сначала мы сфотографировались только с сыном и дочкой как болельщики. А потом к нам присоединилась и семья мужа. Мы нарисовали плакаты, облачились в маски, получилось ярко и красочно, всем понравилось. Сейчас осталось только расписание пользования выигранной колонкой составить. У нас дети очень активные она всем пригодится.

Наталья Пальцева, инициатор создания одной из самых ярких масок конкурса. Они с мужем заняли 2-е место, правда, на награждение не попали – молодая семья сейчас в отпуске:

- Мы молодожены. Заявление на регистрацию брака подавали ещё в январе – на 25 апреля. Но в связи со всей этой непростой ситуацией торжество перенесли аж на 5 июня. Сначала мы очень расстроились, весь май жили в стрессе. Ведь столько пришлось отменить, многие из гостей улетели в отпуск. Потом мы подумали - а ведь наша свадьба не такая, как у всех. Год необычный, в пандемию мало у кого торжества проходят. Поэтому решили сшить маски специально для церемонии - в ЗАГС без них не пускают, а простые медицинские – не очень красиво. В итоге наша свадьба прошла просто замечательно, и всё благодаря нашим родным и близким. Только жаль, что их не пустили на саму торжественную часть. Но мы не унывали и сняли для них этот момент, поставив телефон на штатив. Только после торжества мы узнали о #Маскерад2020. Я предложила мужу отправить это фото, хотя он сильно сомневался. В итоге мы на втором месте! Честно, хотелось первое, но немного не дотянули.

Денис Чижов - участник #Маскерад2020, набрал наибольшее количество голосов и стал абсолютным победителем конкурса:

- Я работаю осмоторщиком-ремонтником на Норильской железной дороге. Мы с напарником увидели плакат #Маскерад2020 у нас на предприятии. Подумали - а почему бы и нет? В обеденный перерыв нашли старую списанную сигнальную жилетку. Постирали её и выкроили маски. Даже мастер нам помогал. Себе «защиту» сшили и тепловозу в придачу, ещё и на плакат с надписью #Маскерад2020 ткани хватило. Когда отправляли фото, вообще о выигрыше не думали, просто хотели поучаствовать. И вдруг узнали, что в пятерку финалистов попали. Это, правда, неожиданно было. За нас весь участок голосовал. Родителей просили, друзей. И вот - первое место! Делить колонку-приз не будем. Поставим на рабочем участке для всех. Так что знайте - на самой северной железной дороге работают лёгкие на подъём люди. Когда придумаете ещё что-нибудь, мы обязательно присоединимся.