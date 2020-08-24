Масштабная программа модернизации от «Билайна»

«За время самоизоляции в среднем абонент фиксированной сети увеличил потребление трафика на 20%, при этом в мобильной сети трафик вырос на 10,2% в сравнении с началом текущего года. У пользователей домашнего интернета появились новые сервисы, ставшие неотъемлемой частью рабочего процесса или обучения, изменился и контент — он стал тяжелее и качественнее. Поэтому в дополнение к уже предпринятым в период карантина мерам по расширению сети мы проводим масштабную модернизацию всех уровней сети ШПД», — рассказал Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике «Билайна».

В рамках программы планируется сделать программы «Билайна» еще стабильнее. Чтобы даже в самые пиковые часы пользователи могли спокойной смотреть фильмы, общаться по видеосвязи, учиться или работать.

В первую очередь программа коснётся тех регионов, где каналы связи используются больше всего. Таким образом, пользователи будут обеспечены стабильным домашним интернетом, и сеть будет оперативно справлять с высокой нагрузкой. На данный момент ШПД уже модернизирован в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Иваново, Ставрополе, Твери, Казани, Кемерово, Перми, Смоленске, Сочи, Тольятти, Ульяновске, Череповце.

Для обеспечения комфортного пользования специалисты заменяют устаревшее оборудование на более новое, которое без проблем справляется с повышенной нагрузкой.