Масштабная трансформация Норильска начнётся в 2022 году

Как сообщалось ранее, мероприятия рассчитаны на период до 2035 года. Общий объём финансирования составляет ~120 млрд 792,3 млн рублей, в том числе ~23 млрд 914,9 млн рублей — средства федерального бюджета, ~13 млрд 555,7 млн рублей — из краевого бюджета, ~2 млрд 22,3 млн рублей — из местного, 81 млрд 299,3 млн рублей — средства «Норникеля».

Новая муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:

реновация жилищного фонда;

переселение граждан в районы с благоприятными климатическими и социально-экономическими условиями;

реформирование и модернизация ЖКХ, восстановление его инженерной и коммунальной инфраструктуры;

развитие социальной инфраструктуры;

обеспечение безопасности на территории.

В среднесрочной перспективе, до 2024 года, в рамках программы планируется снести семь аварийных и подлежащих признанию аварийными жилых домов (в основном гостинки); построить 13 малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных домов; провести термостабилизацию грунтов под 10 многоквартирными домами; отремонтировать более 5,5 тыс. погонных метров инженерных сетей; ввести в эксплуатацию новую поликлинику в районе Талнах (2024 год) и здание по ул. Б.Хмельницкого, 20, в котором будет размещаться Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» (2022 год); разработать проектно-сметную документацию на строительство нового водозабора на реке Норильской (2022 год); ввести в эксплуатацию новое здание пожарного депо в Оганере (2021 год). Кроме того, в указанный период будет ежегодно выделяться финансирование на переселение северян на материк (для 490 семей в год).

Представленный проект программы депутаты согласовали, рекомендовав по возможности увеличить объёмы работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилого фонда. Предлагаемые параметры финансирования будут рассмотрены депутатским корпусом на очередной сессии в рамках проекта бюджета территории.