Масштабная трансформация Норильска начнётся в 2022 году
Масштабная трансформация Норильска начнётся в 2022 году
Проект новой муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие города Норильска», разработанный на основе четырёхстороннего соглашения о реновации территории, рассмотрен на заседании депутатской комиссии по городскому хозяйству.
Как сообщалось ранее, мероприятия рассчитаны на период до 2035 года. Общий объём финансирования составляет ~120 млрд 792,3 млн рублей, в том числе ~23 млрд 914,9 млн рублей — средства федерального бюджета, ~13 млрд 555,7 млн рублей — из краевого бюджета, ~2 млрд 22,3 млн рублей — из местного, 81 млрд 299,3 млн рублей — средства «Норникеля».
Новая муниципальная программа состоит из пяти подпрограмм:
В среднесрочной перспективе, до 2024 года, в рамках программы планируется снести семь аварийных и подлежащих признанию аварийными жилых домов (в основном гостинки); построить 13 малоэтажных, среднеэтажных и многоэтажных домов; провести термостабилизацию грунтов под 10 многоквартирными домами; отремонтировать более 5,5 тыс. погонных метров инженерных сетей; ввести в эксплуатацию новую поликлинику в районе Талнах (2024 год) и здание по ул. Б.Хмельницкого, 20, в котором будет размещаться Комплексный центр социального обслуживания населения «Норильский» (2022 год); разработать проектно-сметную документацию на строительство нового водозабора на реке Норильской (2022 год); ввести в эксплуатацию новое здание пожарного депо в Оганере (2021 год). Кроме того, в указанный период будет ежегодно выделяться финансирование на переселение северян на материк (для 490 семей в год).
Представленный проект программы депутаты согласовали, рекомендовав по возможности увеличить объёмы работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилого фонда. Предлагаемые параметры финансирования будут рассмотрены депутатским корпусом на очередной сессии в рамках проекта бюджета территории.