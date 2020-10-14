Мастер-план развития Норильска дополнят реальными проектами

Главная тема совещания - социально-экономическое развитие Норильска. В мероприятии приняли участие спикеры Совета Федерации, губернатор Красноярского края Александр Усс, заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор Фонда развития моногородов Ирина Макиева, а также представители федеральных министерств.

- У Норильска уже есть мастер-план развития города. В него включены все важные разделы: жилье, ЖКХ, образование, здравоохранение, транспорт. Всё, что касается комплексного развития городской экономики и городской среды Норильска. Пока это документ на бумаге. Настало время наполнить его разделы реальными мероприятиями и проектами, указать сроки их реализации, источники финансирования. Нужно создать отдельный документ по практической реализации мастер-плана, который объединит усилия всех уровней власти для развития моногорода, - сказала Ирина Макиева.Также она подчеркнула, что к этой работе готов подключиться и Фонд развития моногородов (группа институтов ВЭБ.РФ).

Норильск носит статус моногорода, что даёт городу возможность пользоваться мерами поддержки федерального Фонда развития моногородов. Среди которых льготные займы для бизнеса под 0% годовых от 5 до 250 млн рублей и под 5% годовых от 250 до 1 млрд рублей, а также субсидии на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры под инвестпроекты. В этом году у Фонда появился ряд инструментов, направленных на развитие городской экономики: займы на концессионные, ГЧП, МЧП-проекты для обновления инфраструктуры ЖКХ, займы на лизинг общественного транспорта и медоборудования.

Напомним, что в Красноярском крае всего пять моногородов: Железногорск, Лесосибирск, Бородино, Зеленогорск, Норильск. Для каждого в полной мере доступны меры поддержки федерального фонда моногородов.