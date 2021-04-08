Материал, из которого изготовлены панели большинства гостинок, признан нерекомендуемым для жилищного строительства

Газозолобетон той марки, которую в своё время использовали для строительства домов гостиничного типа в Норильске, в настоящее время, по оценкам специалистов, потерял свою актуальность, снят с производства и не рекомендован к использованию по всей территории России.

Об этом на совещании по вопросам реализации соглашения о комплексных мерах по социально-экономическому развитию Норильска на период до 2024 года рассказал начальник МКУ «Управление капитальных ремонтов и строительства» Дмитрий Самородов. Нормативный срок эксплуатации домов из этих панелей составляет порядка 15–20 лет, с учётом их эксплуатации в Заполярье, гостинки давно уже пора демонтировать. Помимо уже снесённых домов такого типа, в краткосрочный период до 2022 года планируется демонтировать ещё семь гостинок. До конца 2021 года могут быть снесены два таких дома. Они уже расселены, здания обесточены и готовы к началу работ.