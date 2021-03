Мату - шах

Против крепкого словца

Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому с 1 февраля 2021 года владельцы соцсетей, сайтов и видеохостингов обязаны выявлять и блокировать запрещённый контент. Принят и ещё один закон — о штрафах за отказ удалять противоправную информацию.

Запрещено размещать: материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних; информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий; данные о способах изготовления и использования наркотиков; информацию о способах совершения самоубийства и призывы к этому; рекламу дистанционной продажи алкоголя и интернет–казино; информацию, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам госвласти; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Также владельцы соцсетей обязаны не допускать распространения материалов, содержащих мат.

Как совесть подскажет

В Госдуме пояснили, что поправка в закон о блокировке соцсетями незаконного контента не запрещает материться. Согласно документу, имеющемуся в распоряжении ТАСС, владелец социальной сети обязан не допускать распространение «материалов, содержащих нецензурную брань». Один из депутатов поинтересовался, означает ли такая формулировка полный запрет нецензурной лексики в соцсетях. «Не нужно воспринимать наше предложение как полный запрет. Мы лишь призываем это делать. А дальше это на совести владельцев соцсетей», — пояснил один из авторов инициативы, первый замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

По его словам, разработчики поправки понимают невозможность блокировки всей ненормативной лексики из постов и комментариев в соцсетях. «Никакие санкции за неисполнение этого требования мы не вводим», — подчеркнул парламентарий.

Ещё один автор инициативы, глава комитета Александр Хинштейн, в свою очередь напомнил о противоправности употребления ненормативной лексики. «Если кто–то посчитает, что то или иное выступление, текст с использованием ненормативной лексики кого–то оскорбляет, это уже будет являться основанием для проверки», — пояснил депутат.

Кому и куда пойти

Поговорим о нас с вами: о простых участниках жарких интернет–перепалок, которые обычно заканчиваются переходом на личности.

Принцип «без объяснения причин» здесь не действует. Удалили ваш нецензурный пост — можете задать администратору вопрос: за что? По закону в течение трёх дней должны получить ответ.

Могут ли вас оштрафовать за нецензурные слова? Формально — нет, могут только удалить незаконный контент и заблокировать. Но новый закон не отменил старых: за нецензурную брань в общественных местах — штраф до 15 МРОТ или до 15 суток ареста. В силе и статья «Оскорбление» УК РФ: по ней матерщиннику светит до 100 МРОТ или до шести месяцев исправительных работ.

Так что разумнее не качать права. Бесполезно. Отговорки «он первый начал» или «это моя личная субъективная оценка оппонента» — не помогут. Сети с большим ежедневным посещением приравнены к общественным местам. К слову, оскорблять нельзя не только в людном месте. 15 января жителя Новомосковска (городок под Тулой) суд оштрафовал на 1500 рублей за унижение чести и достоинства. Парень позвонил коллекторам и оскорбил их крепким словом. Всякое было, особенно со стороны коллекторов. Но вот чтобы наоборот...

Можно использовать зарубежный опыт. Например, если британцу хочется послать собеседника на три буквы, то он и пошлет: на gfy. В зависимости от контекста это может означать good for you или go fu... (неприличное слово) yourself. В первом случае тебя похвалили. Во втором — послали далеко. Сиди вот и думай. И конечно, надо освежить в памяти знания русского языка. А возможности нашего великого и могучего безграничны. «Сударь, вы неумны и плохо воспитаны!» — ну чем не замена привычному «А не пошел бы ты...»?

Нет слов — одни маты

Российские власти обязали соцсети удалять нецензурную брань. Рунет не мог ответить не иначе как матом.

За несколько часов до вступления закона в силу над инициативой начали иронизировать в соцсетях. В твиттере многие не поверили, что соцсети действительно начнут удалять посты с нецензурной бранью — так и произошло. Пока пользователи не подверглись блокировкам. При этом они намеренно стали материться ещё больше. Здесь даже запустили хештег #деньматов — под ним публикуют мемы с нецензурной бранью.

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман, который часто матерится в соцсетях, пообещал больше не использовать нецензурную брань: «Никаких проблем для себя я не вижу. В обычной жизни я мат не использую. Выражать свои мысли я умею — русским языком владею в совершенстве. Я с уважением отношусь к руководству соцсетей, которые предоставили мне площадку, это чей–то интеллектуальный труд. Поэтому я постараюсь их не подставлять». Пока он не нарушил обещание.

На запрет также обратили внимание сообщества «ВКонтакте» — их администраторы иронизируют над новым запретом, а подписчики массово матерятся в комментариях. Администраторы сообществ принялись напоминать о вступившем в силу законе и публиковать ироничные картинки с подписями, которые должны заменить нецензурную брань: например, «Ёкарный бабай» или «Едрить–колотить». При этом в комментариях под такими постами пользователи утверждают, что им плевать (правда, используется другое слово) на запреты. В других соцсетях, включая Instagram, «Одноклассники», TikTok и YouTube, маты также не удаляют.

Свой взгляд

— Использовать бранные выражения — неправильно, но иногда ой, как хочется, а порой и нужно. Другое дело, что засилье нецензурной лексики нивелировало мат как превосходную степень выражения эмоций. Так что давайте оставим «крепкое словцо» на крайний случай, а пылкие споры — для личных встреч. Егор Тулновский, корреспондент «Заполярной Правды»

Вся эта возня с запретом мата в интернете больше напоминает предвыборный пиар–ход, нежели реальную инициативу. Хотя бы потому, что система наказаний за подобные высказывания давно налажена. Возьмём, к примеру, сетевую игру. В логе переписки есть кнопка «пожаловаться на нецензурную лексику». Два клика — и ваш оппонент получает «кляп» на неделю или даже месяц, в зависимости от того, является ли он заядлым матерщинником или первый раз использовал мат как веский довод доказательства своей правоты.

Конечно, в социальных сетях и уж тем более созданных самими пользователями группах отслеживать бранную переписку куда сложнее, но достаточно пожаловаться провайдеру, и наглец тут же будет забанен.

И модераторы информационных платформ стоят на страже чистоты русского языка, удаляя матные сообщения или запрещая писать комментарии в конкретных группах. Так что если вы оставили пылкое и гневное послание на сайте какого–нибудь цифрового СМИ, а после этого не смогли зайти на данную страницу и повторно излить в витиеватой форме всё, что накипело, значит, ваш прошлый шедевр посчитали излишне некорректным.

Вот где новый закон сможет сработать, так это в потоке контента сомнительного. Например, мат — неотъемлемая часть популярного треш–стрима, блогеры, этим зарабатывающие, исключительно на нём и разговаривают. И система штрафов может заставить операторов платформ следить более тщательно за тем, что выливается на людей с экранов мониторов под их лейблом.

Главное, чтобы тут не дошло до смешного. Как это произошло с популярным блогером хорватского происхождения гроссмейстером Антонио Радичем. В своём блоге он разбирает самые популярные и эффективные комбинации шахматной игры и обсуждает последние баталии. И вот после особо жаркого спора на тему «Белые начинают и выигрывают», Радич обнаружил, что его акаунт заблокирован за... расистские высказывания. Под запретом оказались фразы типа «Преимущество белых очевидно» и «Чёрные оказались в патовой ситуации». После разразившегося скандала блогера «обелили» — сняли с него клеймо расиста и пообещали поправить алгоритм, вычисляющий запрещённые фразы, с учётом существования шахмат. Так что если компьютер будет следить за чистотой речи, возможны похожие ситуации. В интернете уже появился анекдот в тему:

— За что сидишь?

— За Т9. Он слово пипец на другое исправил.

Впрочем, нашлись и те, кто решили инициативно подойти к исполнению нового закона. Речь о киберказаках. Нет, это не люди с лазерными шашками и встроенными в тело биотехнологиями из праславянского киберпанка — это специально созданная на Урале команда добровольцев, решивших отслеживать нецензурный контент в соцсетях. И называется эта группа «МедиаЩит». Уж простите, но я нахожу определённую иронию в том, что за распространением мата будет следить группа «Щит». Как переводится это слово с английского на русский, думаю, знают все.

Кибердружинники будут работать по старинке, скитаясь по социальным сетям и жалуясь на любого и каждого, кто применит ненормативную лексику. Лично меня волнует только один вопрос: будут ли платить им зарплату? Зависать дни напролёт в соцсетях и получать за это деньги... Думаю, для современной молодёжи это просто работа мечты.

