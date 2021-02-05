МЧС России начало подготовку к проведению масштабных учений в Арктической зоне после чрезвычайной ситуации в Норильске

Учения будут носить комплексный характер, на них отработают вопросы межведомственного взаимодействия, опытно-исследовательские задачи, новые и существующие технологии спасения в условиях низких температур. Специалистами разработаны сценарии 11 чрезвычайных ситуаций, смоделированных на территории семи арктических регионов от Мурманска до Чукотки.

В ходе учений будут отрабатываться практические действия при ликвидации чрезвычайных ситуаций на суше, на воде и под землей. Речь идет о тушении природных и техногенных пожаров, ликвидации разлива нефтепродуктов, последствий аварий с пассажирским морским транспортом и воздушным судном, аварий в угольной шахте и вспышки сибирской язвы. В учениях будут задействованы семь территориальных и 28 функциональных подсистем Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), в ближайшее время руководителям регионов и органов исполнительной власти на местах предстоит определить состав сил и средств, которые примут участие в тренировке.