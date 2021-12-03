Медицинская карта

— Коба Иосифович, какая тема сегодня стоит на повестке дне?

– Кадровый вопрос является основным для здравоохранения не только Норильска, но и в целом края и даже страны. Есть два показателя, по которым можно оценить ситуацию с кадрами. Первый — это укомплектованность. Суммарно сегодня во всех лечебных учреждениях города значатся 1398 штатных единиц врачебного персонала, при этом реальная численность врачей — 732 человека. А это значит, что укомплектованность у нас составляет 52,3%. Если говорить про средний медперсонал, то штатных единиц у нас 3073, а физических лиц — 2263. Соответственно укомплектованность — 73,6%. Но есть другой показатель, который более объективно отражает ситуацию с кадрами — это обеспеченность территории кадрами на 10 тысяч жителей. В Норильске она составляет 42,8% — что касается врачей. В Красноярске этот показатель — 35,7%. По среднему персоналу: в Норильске — 132,6% , а в Красноярске — 58,5%. Но на фактическое наличие медперсонала на тер-ритории оказывают значительное влияние такие факторы, как: длительность наших отпусков, необходимость прохождения обучения медперсоналом, больничные листы. С учётом этих факторов обеспеченность медперсоналом у нас в реальности, конечно, меньше.

– В каких медицинских специалистах город нуждается в первую очередь?

– Не хватает врачей по всем направлениям, но особенно острая нехватка терапевтов и педиатров, а из узких специалистов — офтальмологов, неврологов, ортопедов, хирургов, анестезиологов–реаниматологов, акушеров–гинекологов. Поэтому мы рады всем врачам, которые приезжают в Норильск работать.

– Сколько в этом году врачей прибыло на территорию и сколько уехало?

– Уехали из Норильска 111 врачей, принято 64, до конца года мы планируем трудоустроить ещё десять специалистов.

– Они приезжают по программе приглашения дефицитных кадров?

– Не только. Безусловно, муниципальная программа позволяет привлекать на территорию немалое количество медиков. В её рамках к нам приехали 350 медицинских специалистов. За этот год мы реализуем 34 квоты по этой программе.

– Какие условия предусматривает данная программа?

– В этом году приезжающим врачам выплачиваются подъёмные в размере одного миллиона рублей. В следующем году эта сумма увеличится до двух миллионов. Для среднего медперсонала она составляет пятьсот тысяч рублей. Помимо этого, мы предоставляем приезжающим служебное жильё. Дети работников обеспечиваются местами в детских садах и школах.

– Какие ещё меры можно предпринять, чтобы решить проблему дефицита кадров?

– Мы ездили с главой города Дмитрием Карасевым и главными врачами медучреждений в Красноярск, где встречались со студентами медуниверситета, которые приехали из Норильска. Всего там учится 131 норильчанин. Мы рассказали о том, что будет происходить в нашем городе в обозримом будущем. Также спросили у них, кто планирует вернуться домой, и было очень приятно, что половина ребят подняли руки.

Есть и другие меры, способствующие привлечению на территорию медицинских кадров. Например, по закону Красноярского края приезжающим к нам врачам положена единовременная выплата в размере одного миллиона восьмиста тысяч рублей... В прошлом году такую выплату получили пять специалистов, в этом году планируется, что её получат 23 врача.

Кроме того, уже подписано соглашение между администрацией Норильска, министерством здравоохранения Красноярского края и Красноярским медуниверситетом о взаимодействии в части подготовки медицинских кадров. Это касается и прохождения практики студентами на базе наших медучреждений. Администрация города взяла на себя обязательства оплачивать им дорогу к месту прохождения практики и обратно. Их также будут обеспечивать жильём на время практики.

Уже несколько лет в университете ведётся целевая подготовка студентов, по условиям этой программы выпускники обязаны отработать несколько лет на конкретной территории. У нас есть договорённость с вузом о том, что норильчане, обучающиеся по данной программе, отправляются потом на работу именно в наш город.

– Какие планы по ремонту оганерской больницы и приобретению туда нового оборудования?

– Министерство здравоохранения края разработало программу модернизации учреждений здравоохранения Норильска до 2025 года. Есть в ней и оганерская больница.

– Большой резонанс вызвал перенос травматологического пункта в Оганер. Почему принято такое решение?

– Красноярские специалисты, проводившие в нашем городе аудит по разным направлениям оказания медицинской помощи, высказали мнение, что стационарная и амбулаторная травматологические службы у нас располагаются в двух учреждениях, и между ними нет плотного взаимодействия, от этого страдают в первую очередь пациенты. Мы перенесли неотложную травматологию в оганерскую больницу, и пусковым механизмом здесь послужил как раз дефицит кадров, который не позволял отделению работать в круглосуточном режиме. Мы решили, что неотложную травматологическую помощь в ночное время будет оправданно оказывать в оганерской больнице, ведь там есть полноценная диагностическая база. И вот уже месяц работаем в этом режиме, пока не было никаких сбоев.

– Онкологическая служба теперь тоже сосредоточена в оганерской больнице, но при этом лучевую терапию пациентам приходится проходить в Красноярске. Почему?

– В ходе аудитов краевых специалистов выяснилось, что оборудование радиологического корпуса, которое было введено в эксплуатацию в 2010 году, уже не актуально, и лечение на нём неэффективно. Поэтому мы решили закрыть радиологический корпус, а устаревшее оборудование утилизировать. Пациентов, а их в 2020 году было 63 человека, мы направили на лечение в край, где им могут оказать современную и качественную помощь .

В рамках национального проекта здравоохранения было решено организовать в Норильске центр онкологической помощи. На этапе его формирования приняли решение разместить его на базе двух учреждений: амбулаторная часть — в межрайонной поликлинике № 1 на проезде Котульского, 4, где она и располагалась, а стационарная — в межрайонной больницы № 1. С 1 января 2022 года оба отделения будут работать на базе оганерской больницы. Это делается для того, чтобы пациенты могли получить консультацию и пройти обследование и лечение в одном месте. Также в рамках программы по борьбе с онкологическими заболеваниями мы уже получили восемь единиц тяжёлого оборудования, и закуп его продолжится.

– Как обстоят дела с медицинским обслуживанием населения в Талнахе и Кайеркане?

– С 1 февраля 2022 года на территории будет функционировать одно амбулаторно–поликлиническое учреждение — Норильская межрайонная поликлиника № 1. В её состав войдут городские поликлиники № 2 и № 3. Вся основная работа по объединению уже проведена. При этом мы не потеряли ни одного работника. Учреждения сейчас работают в штатном режиме. Услуги оказываются в полном объёме. Правда, не хватает некоторых узких специалистов. Здесь приходится менять маршрутизацию и некоторых людей отправлять в центральную больницу, либо специалисты проводят консультации в районах по графику. Больше проблем сейчас в Талнахе, они связаны с тем, что из эксплуатации выведено здание детской поликлиники. Сделать это пришлось потому, что там были подвижки фундамента, стабилизировать здание не удалось. Педиатрическое отделение пришлось разместить во взрослой поликлинике. Ещё раз подчеркну: несмотря на то что статус медучреждений поменяется, вся помощь, которая ими оказывалась, останется в прежнем объёме.