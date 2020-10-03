Медицинский факт

Такой вывод озвучили участники делегации минздрава края под руководством заместителя председателя правительства региона Алексея Подкорытова, посетившие Норильск с рабочим визитом. За два дня они провели рабочие встречи с руководителями города и градообразующего предприятия, норильских медучреждений, представителями медицинского сообщества и горожанами, чтобы узнать их мнение об уровне оказания медпомощи в Норильске. Специалисты также приняли участие в заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Комментируя итоги визита, Алексей Подкорытов отметил, что в последние годы Норильск получает солидные денежные вливания в медицинскую сферу — речь идёт в том числе о строительстве перинатального центра и реализации других проектов, участии в региональных и федеральных программах.

– Свыше 380 млн рублей поступило в систему здравоохранения Норильска за последний год, из них 200 млн пошло на региональные выплаты медикам. Дополнительная и очень существенная помощь поступила от «Норникеля», что позволило обновить ряд позиций материально–технической базы лечебных учреждений города для борьбы с коронавирусом. Вливания в здравоохранение Норильска идут постоянно, ведь все медучреждения финансируются за счёт средств ОМС; ряд программ по развитию первичного здравоохранения, которые формируются в Минздраве, будут работать на территории города. Так что у нас есть совместная зона ответственности — муниципалитета и края, — и только общая работа приведёт к улучшению качества оказания медицинской помощи в Норильске, — прокомментировал зампредседателя правительства края. Не обошёл вниманием Алексей Подкорытов и успехи, которые город демонстрирует в развитии отрасли: так, в Норильске стартовала работа сосудистого центра, где уже выполнено 70 коронарографий и 34 стентирования. Он добавил, что наши доктора получат возможность пройти стажировку в крупных клиниках, в первую очередь на базе краевой клинической больницы, а также в лучших федеральных центрах.

Двойная защита

Говоря о прогнозах, касающихся сезонной заболеваемости гриппом, а также комментируя текущую ситуацию с COVID–19, Борис Немик, министр здравоохранения региона, пояснил, что в крае ожидается подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, а также продолжение распространения коронавируса в период с октября 2020 года по март 2021–го. Он пояснил: вывод о том, что инфекция будет активна до формирования определённого популяционного иммунитета, подтверждается. На сегодняшний день в крае показатель популяционного иммунитета составляет 13–13,5% и постоянно повышается.

– Но пока, в период спада заболеваемости коронавирусом, основная задача, стоящая перед нами — провести полноценную вакцинацию населения от гриппа. Активность норильчан в этом плане достаточно высока, и это хорошо, ведь две инфекции будут идти параллельно, и важно полностью себя защитить, — пояснил министр. — Реанимационная база в городе модернизирована, Норильск обеспечен аппаратами ИВЛ. Около 400 млн рублей «Норникель» направил на развитие материально–технической базы лечебных учреждений города. Сформирован и дополнительный кадровый резерв, что позволяет закрывать пробелы.

Борис Немик также рассказал, что в ближайшее время начнётся вакцинация от коронавируса в добровольном порядке. Первая партия вакцины уже на подходе, её распределят по медучреждениям, в том числе и норильским. Предназначена она для особых групп риска инфицирования — медицинских работников и сотрудников системы образования.

– Первая партия насчитывает 170 доз, и, учитывая схему вакцинации — на 1 и 21–й дни, её получат примерно 85 человек, главным образом медики, стоящие на передовой линии борьбы с пандемией. С начала будущего года планируется запустить массовую иммунизацию населения, — пояснил министр.

Собравшимся также напомнили, что сегодня на регистрации в Росздравнадзоре находится ещё несколько вакцин российского производства. Кроме того, наработка препаратов против CОVID–19 ведётся и в ряде лабораторий разных стран мира.

Медицина нуждается в развитии

На встречах также обсуждалась тема материально–технического обновления норильских медучреждений и проведения в них крупных ремонтов. По словам Бориса Немика, план их модернизации уже реализуется, кроме того они включены во все региональные и федеральные программы по развитию здравоохранения. В этом году больше 380 млн рублей из казны края и федерации направлено в том числе и на эти цели.

– Конечно, больницы и поликлиники в Норильске строились давно, они нуждаются в постоянном ремонте. На капитальный ремонт детской больницы, например, требуется около 70 млн рублей. В 2021 году мы разработаем проектно–сметную документацию на эти цели, а затем в течение трёх лет планируем поэтапно ремонтировать помещения. Будут использованы бюджетные источники, а также средства крупных предприятий, — отметил министр. — Ещё одна проблема, связанная с изношенностью материально–технической базы — это состояние лифтов Оганерской больницы. Семь из них нуждаются в замене, сделать это мы планируем в течение двух лет.

При этом сейчас важно не терять темпов работы, подчеркнул в свою очередь Сергей Козаченко, директор территориального фонда обязательного медицинского страхования края. Особенно это касается ряда медицинских направлений.

– Травматология, ортопедия, офтальмология, реабилитация после сосудистых и онкологических заболеваний несколько проседают в Норильске в последние годы, и встреча с горожанами подтвердила это. Люди задавали конкретные вопросы, озвучивали наболевшие проблемы, и наша оценка работы отрасли, сделанная ещё год назад, совпала с пожеланиями, высказанными жителями Норильска. Так что у нас есть отправная точка работы с медицинскими организациями города по озвученным направлениям, в отношении которых надо в короткие сроки решать прорывные задачи. Будем уделять больше внимания друг другу — край и город, ведь мы — единая территория, — сказал он.

Сергей Козаченко также добавил, что Норильск с точки зрения финансирования отрасли выглядит на краевом уровне достаточно хорошо: по системе ОМС средние затраты на лечение одного норильчанина в два раза выше, чем на жителя другой территории региона. Получаемой сегодня городом финансовой помощи достаточно для развития высокотехнологичных направлений в медицине, но нужны дополнительные усилия управленческого персонала медицинских организаций города, а также плотное взаимодействие с краем.

Вместе мы сила

Подытоживая состоявшиеся в рамках визита встречи и обсуждения, Николай Тимофеев, исполняющий полномочия главы Норильска, отметил, что он благодарен региональному правительству за внимание, уделяемое Норильску. Он полагает, что благодаря слаженной работе региональных и местных властей, компании «Норникель» можно решить любую проблему и подготовиться к любым вызовам времени.

– Комиссия убедилась, что наши лечебные учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты до конца года благодаря средствам регионального и местного бюджетов и помощи «Норникеля». При поддержке компании проводится бесплатное тестирование всех, кто прибывает в аэропорт «Норильск». Подобного нет нигде в стране, — отметил Николай Тимофеев. — А после отмены двухнедельной самоизоляции все прибывшие на территорию граждане — как сотрудники компании, так и муниципальные работники — прежде чем выходить на рабочее место, должны пройти тестирование методом ПЦР. Эти и другие мероприятия будут проводиться в городе и дальше, что поможет нам обеспечить защиту горожан.