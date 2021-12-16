Медики, которые в новогодние праздники будут помогать пациентам с коронавирусом, получат двойные выплаты

Президент напомнил, что в нынешнем году врачи, работавшие в праздники с COVID-больными, получили надбавку в двойном размере: «Я просил бы правительство и в 2022 году на праздничные новогодние дни сделать то же самое».

По словам министра финансов Антона Силуанова, на эти цели выделят более восьми миллиардов руб., пишет РБК.

Также в ноябре Минздрав разработал схему распределения между медиками стимулирующей выплаты за привитых от COVID-19. За каждого привитого медики получат по 200 руб. без учёта районного коэффициента и надбавок. Эту сумму работники поделят между собой. Часть полагается за консультацию, другая — за осмотр, третья — за каждый укол.