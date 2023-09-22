Медики настоятельно рекомендуют горожанам привиться от гриппа

Олег Копытов, врач–эпидемиолог Норильской межрайонной поликлиники № 1, отмечает, что пока нет оснований говорить о превышении эпидпорога (по данным территориального отдела Роспотребнадзора), однако с начала этой недели наблюдается рост обращений горожан с типичной симптоматикой ОРВИ:

«Заболеваемость в Норильске начинает расти позже, чем на материке, её уровень напрямую зависит от массового возвращения людей из отпусков. Жители привозят серовары (группа микроорганизмов одного вида, объединяемых общей антигенной структурой, определяемой иммунологическими методами. — Прим. авт.) возбудителей различных ОРВИ, и город становится «бассейном», где со временем вырабатывается приоритетный серовар возбудителя ОРВИ и, возможно, вируса гриппа, которые будут циркулировать в среде. Чтобы прервать этот путь, необходимо провести массовую вакцинацию».

Первая партия вакцины от гриппа, приобретённой на средства городского бюджета, включает 35 000 доз. Дополнительную вакцинацию проводит Заполярный филиал «Норникеля», который приобрёл 15 000 доз для сотрудников. Прививки делают в здравпунктах предприятий.

«Вакцины поступают без задержек, все они современные, например «Ультрикс Квадри» — поливалентный, хорошо зарекомендовавший себя препарат, наименее аллергенный, не содержащий консервантов. Он прекрасно подходит детям, беременным женщинам. Мы получили 4500 доз. Также прививаем «Совигриппом», «Грипполом плюс». Ожидаем поставку усовершенствованного поливалентного «Гриппола плюс», позволяющего бороться против четырёх основных возбудителей гриппа», — рассказал Олег Копытов.

Дети проходят вакцинацию в детсадах и школах, а также в поликлиниках города, где открыты педиатрические отделения. Взрослые — в поликлиниках, пункты вакцинации работают с 8.00 до 20.00. Такой пункт отсутствует только в отделении профилактических медосмотров поликлиники на ул. Кирова, 19, сейчас этот вопрос решается. Медики отмечают, что нужно успеть вакцинироваться до ноября, чтобы было время на формирование коллективного иммунитета перед очередным сезонным ростом заболеваемости.

«Среди обывателей бытует мнение, что мы настаиваем на вакцинации из–за своих лечебных планов. Но во время пандемии коронавируса прививочная кампания показала свою эффективность. И сегодня о ковиде говорим как об одном из видов ОРВИ, поскольку в регионе и в Норильске мы не фиксируем подъёма лабораторно подтверждённой заболеваемости коронавирусом, дополнительные противоэпидемические мероприятия также не вводятся», — пояснил Олег Копытов.