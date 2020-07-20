«Медицинские» законопроекты стали главными итогами работы за полугодие профильного комитета ЗC

Сегодня комитет по охране здоровья и социальной политике Красноярского края подводит итоги работы в первом «горячем» полугодии 2020 года. Об этом сообщается на официальном портале Красноярского края.



«Первой из проблем в развитии здравоохранения края, которой было уделено особое внимание, однозначно стало финансирование. В Заксобрании прошло несколько совещаний, заседаний комитета, на которых обсуждался вопрос корректировки бюджета в этом направлении», – рассказал председатель комитета Юрий Данильченко.



В результате в рамках законопроекта об изменениях в бюджете на 2020 и плановый период 2021–2022 годы, расходы на здравоохранение были увеличены на 4,55 млрд рублей. 4 млрд из них направлены на заработную плату медикам, 250 млн – на санитарную авиацию, 150 млн – на закупку лекарства «Спинраза» для детей с мышечной атрофией, 40,7 млн – на содержание учреждений здравоохранения, более 30 млн – на целевую подготовку врачей.



Второй важный законопроект сезона касался как раз подготовки квалифици­рованных медицинских кадров. Он подразумевает ежегодное введение образовательных сертификатов учащимся медуниверситетов для оплаты образования – воспользовавшись этой мерой, они обязаны отработать пять лет в медицинских учреждениях края. Законопроект был внесён председателем комитета Юрием Данильченко, депутатами Мариной Добровольской, Ильёй Зайцевым, Верой Оськиной, Алексеем Протопоповым и Владимиром Фокиным.



Каждый год по программам специалитета будет предоставляться 200 серти­фикатов, ординатуры – 50, переподготовки – 100. При этом стоимость обучения одного специалиста составляет около 214 тысяч рублей, 253 тысяч и 52 тысячи в год соответственно.



Краевой бюджет выделит на сертификаты 30,4 млн рублей в этом году, 88,55 млн - в 2021-м и 137,75 млн - в 2022 годах.



Кроме того, ещё один принятый Заксобранием законопроект позволит врачам получать увеличенные единовременные выплаты на стажировку за рубежом – это от 2 до 3 млн рублей до 1 января 2023 года. В результате возможностью повысить свою квалификацию в лучших зарубежных клиниках воспользуется большее число врачей и в течение трёх месяцев, а не двух месяцев, как это было раньше.



«За два года уже около 40 врачей края побывали на зарубежных стажировках. Наше здравоохранение пополнилось очень серьёзными кадрами, которые прошли обучение в Европе и привезли те самые новые современные технологии, которые уже сейчас воплощаются в жизнь», – отметил Юрий Данильченко.



Единовременные компенсационные выплаты будут получать и те доктора и фельдшеры, кто решит переехать на работу в другую местность в пределах края. Так, «подъёмные» в районах Крайнего Севера составят 1 млн рублей для среднего медперсонала и 2 млн – для врачей. В удалённых и труднодоступных районах края подъёмные составят 750 тысяч рублей и 1,5 млн соответст­венно. В остальных территориях эта сумма будет 500 тысяч и один миллион для среднего и старшего медперсонала соответственно.



По губернаторской инициативе 1 млн рублей получат врачи, переехавшие в Ачинск, Канск, Лесосибирск, Минусинск и Норильск, – те, кто впервые устраивается на работу после вуза либо прибывают из других регионов.



Важную социальную роль играет и недавно принятый парламентом края проект закона об обеспечении лекарственными препаратами. Согласно этому документу (внесённому депутатами комитета, медиками Владимиром Фокиным и Алексеем Протопоповым) перечень орфанных (редких) заболеваний, лекарства для лечения которых предоставляются из федерального бюджета, расширен.



«Мы понимали, что средств в бюджете не хватает, и новыми законодательными мерами решили эту проблему», – сказал председатель комитета.



Внесены и другие изменения в систему здравоохранения. Например, в список получателей льготного питания включены дополнительные категории – одинокие беременные женщины и одинокие кормящие матери. Увеличился по новому закону список пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым необходимы лекарства при долечивании.



Работа по снабжению лекарствами льготников края продолжается, вопрос находится на контроле комитета.



В течение полугода решались и другие социальные задачи. Так, по направлению социальной политики профильный комитет принял законопроект об увеличении расходов на 2 млрд рублей за счёт средств федерального и на 0,9 млрд – краевого бюджетов. Они были направлены на ежемесячные выплаты детям от 3 до 7 лет и обеспечение работы социальных учреждений.



Кроме того, комитет рассмотрел вопросы о реорганизации работы центров социального обслуживания населения и центров социальной помощи семье и детям в 11 муниципальных образованиях региона. Это Богучанский, Нижне­ингашский, Краснотуранский, Сухобузимский, Минусинский, Шарыповский районы, города Ачинск, Канск, Боготол, Назарово, Енисейск.



Отдельно Юрий Данильченко остановился на проблеме лечения COVID-19, который он назвал тяжелейшим заболеванием, с которым «идёт настоящая война». Власти края отвечают за организацию лечения больных, обучение врачей, закупку лекарств, обеспечение госпиталей аппаратами ИВЛ. В ближайшее время пройдёт расширенное заседание по ситуации с заболеванием в районах края, отметил депутат. Анализировать работу власти и системы здравоохранения по борьбе с коронавирусной инфекцией в парламенте планируют в сентябре.