Медведицу Марфу поздравили с годовщиной «второго рождения»

Ровно год назад в Норильске развернулась операция по спасению медведицы, которая в крайне истощённом состояниизабрела в черту города. Животное доставили в красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей», где его откормили, подлечили и всем миром выбрали имя. Теперь медведица весит почти двести килограммов против первоначальных 106 и зовут её Марфа.

Тогда ветеринарные врачи опасались за её жизнь и сделали многое, чтобы она поправилась и смогла освоиться на новом месте. Теперь у неё просторный вольер, свой бассейн и куча игрушек.

Марфу поздравили с годовщиной «второго рождения» и подарили ей игрушки, ледяной тортик и кучу всяких медвежьих вкусностей — варёную свеклу, творожок, рыбку.