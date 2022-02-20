«Медвежий ручей» второй год подряд становится победителем конкурса «Лидер–2021»

Корпоративный проект «Движение молодых специалистов «Лидер» подвёл итоги 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей прошла в ГЦК.

В 2021 году в деятельности проекта активно принимала участие 31 ячейка ДМС предприятий филиалов и РОКС компании «Норникель».

«Прежде всего хочу сказать вам спасибо, что вы находите время, чтобы инвестировать его в себя, в окружающих людей. За 2021 год мы привлекли на территорию Норильского промышленного района 900 студентов, и, безусловно, ваша работа, ваше участие в программах, о которых мы сегодня слышали, позволят этим ребятам лучше адаптироваться к нашим условиям и вместе с нами работать над проектами, отдыхать и оставаться на территории», — поблагодарила участников ДМС «Лидер» за их активность Анастасия Перфильева, заместитель директора по персоналу и социальной политике ЗФ «Норникеля».

Участники ДМС «Лидер» — это активные и целеустремлённые специалисты компании. Каждый из них, включаясь в проект, может заявить о себе, показать свои сильные стороны, которые помогут добиться успеха в профессиональной карьере и общественной деятельности.

Лучших из лучших выбирают в пяти направлениях: «Интеллектуальное», «Адаптация и профориентация», «Творческое», «Активные формы досуга» и «Социально значимые инициативы». При подведении итогов учитываются активность молодых специалистов и данные рейтинговой системы проекта.

Победителем в направлении «Адаптация и профориентация» стала ячейка ДМС общества «Норильскгазпром», в интеллектуальном направлении — рудника «Скалистый». В направлении «Активные формы досуга» лучшие результаты показали представители Медного завода, в категории «Творчество» лидировал «Медвежий ручей», в направлении «Инициативы» победила ячейка ДМС рудника «Скалистый». В номинации «Прорыв года» на первых позициях оказались молодые специалисты «Норильскникельремонта», почётное звание «Золотой резерв» у Медного завода.

По сумме всех баллов места распределились следующим образом: бронза — у «Норильскгазпрома», серебро — у рудника «Скалистый», абсолютным победителем стала одна из самых многочисленных ячеек ДМС — общества «Медвежий ручей».