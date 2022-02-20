«Медвежий ручей» второй год подряд становится победителем конкурса «Лидер–2021»
«Медвежий ручей» второй год подряд становится победителем конкурса «Лидер–2021»
Корпоративный проект «Движение молодых специалистов «Лидер» подвёл итоги 2021 года. Торжественная церемония награждения победителей прошла в ГЦК.
В 2021 году в деятельности проекта активно принимала участие 31 ячейка ДМС предприятий филиалов и РОКС компании «Норникель».
«Прежде всего хочу сказать вам спасибо, что вы находите время, чтобы инвестировать его в себя, в окружающих людей. За 2021 год мы привлекли на территорию Норильского промышленного района 900 студентов, и, безусловно, ваша работа, ваше участие в программах, о которых мы сегодня слышали, позволят этим ребятам лучше адаптироваться к нашим условиям и вместе с нами работать над проектами, отдыхать и оставаться на территории», — поблагодарила участников ДМС «Лидер» за их активность Анастасия Перфильева, заместитель директора по персоналу и социальной политике ЗФ «Норникеля».
Участники ДМС «Лидер» — это активные и целеустремлённые специалисты компании. Каждый из них, включаясь в проект, может заявить о себе, показать свои сильные стороны, которые помогут добиться успеха в профессиональной карьере и общественной деятельности.
Лучших из лучших выбирают в пяти направлениях: «Интеллектуальное», «Адаптация и профориентация», «Творческое», «Активные формы досуга» и «Социально значимые инициативы». При подведении итогов учитываются активность молодых специалистов и данные рейтинговой системы проекта.
Победителем в направлении «Адаптация и профориентация» стала ячейка ДМС общества «Норильскгазпром», в интеллектуальном направлении — рудника «Скалистый». В направлении «Активные формы досуга» лучшие результаты показали представители Медного завода, в категории «Творчество» лидировал «Медвежий ручей», в направлении «Инициативы» победила ячейка ДМС рудника «Скалистый». В номинации «Прорыв года» на первых позициях оказались молодые специалисты «Норильскникельремонта», почётное звание «Золотой резерв» у Медного завода.
По сумме всех баллов места распределились следующим образом: бронза — у «Норильскгазпрома», серебро — у рудника «Скалистый», абсолютным победителем стала одна из самых многочисленных ячеек ДМС — общества «Медвежий ручей».