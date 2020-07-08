Международный турнир по кёрлингу Arctic Curling Cup всё же состоится, но в ноябре

Это единственный международный турнир по кёрлингу, который проходит за полярным кругом. Соревнования должны были состояться ещё в мае, но их перенесли из-за пандемии коронавируса. Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев, комментируя перенос этапа Мирового тура в Дудинке, сказал: «Мы посчитали, что ноябрь – подходящий месяц для проведения этих соревнований. Сейчас в условиях пандемии очень сложно загадывать, как будет складываться ситуация в мире, какие команды к нам смогут приехать. Мы хотели бы увидеть по традиции на льду арены «Таймыр» сильнейшие топ-команды. Надеемся, что пандемия сойдёт на нет, и мы соберём, как всегда, сильный состав участников». Его слова цитирует портал sports.ru



Он также отметил, что обычно Arctic Cup в мае завершает Мировой тур, все спортсмены хотят отпраздновать окончание сезона и с большим удовольствием приезжают в Дудинку. «На этот раз у турнира будет своя изюминка – в ноябре на Таймыре уже настоящая заполярная зима, стоят серьёзные морозы, - отметил чиновник. – Надеемся, что зима Заполярья не отпугнёт наших участников, и они приедут в сильнейших составах».

Напомним, Арктический кубок по кёрлингу впервые прошёл в 2017 году при поддержке Министерства спорта России и компании «Норникель». Тогда победу одержала команда Анны Сидоровой, победившая в финале команду олимпийской чемпионки Сочи Дженнифер Джонс из Канады.

В 2019 году соревновались десять женских команд из семи стран. Победу отпраздновали шотландки. Вторыми стали россиянки (скип Алина Ковалёва), третьими – канадки (скип Керри Эйнарсон). Также организаторы провели мини-турнир для юных дудинских кёрлингистов.