Мемориальную доску в память о Василии Рыжкове вернут на здание военизированной горно-спасательной части (ВГСЧ)

Данный вопрос норильские депутаты обсудили на заседании комиссии по законности и местному самоуправлению. Сейчас доска с надписью «Почётному гражданину города Норильска, полярному путешественнику, мастеру спорта международного класса, арктическому штурману, спасателю, другу и человеку Василию Рыжкову» установлена на жилом доме, по адресу: ул. Маслова, 3а, где некоторое время жил Василий Рыжков.

В прошлом году дочь Василия Рыжкова обратилась к руководству норильского военизированного горно-спасательного отряда, который по-прежнему базируется на ул. Федоровского, 5, с просьбой вернуть мемориальную доску на историческое место.

На депутатской комиссии единогласно было принято решение о переносе памятной доски на первоначальное место. Окончательное решение будет принято на ближайшей сессии городского Совета.

Отметим, что работы по демонтажу, переносу, установке и дальнейшему содержанию мемориальной доски Василию Рыжкову будут выполняться силами норильского ВГСО.

Для информации:

Рыжков Василий Васильевич родился 3 декабря 1952 года в Петропавловске-Камчатском.

В Норильске проживал с 1974 года, работал общественным спасателем поисково-спасательного отряда, затем – горноспасателем ВГСЧ.

Был участником трёх арктических экспедиций (1992-1994 гг.), штурманом автономной полюсной экспедиции «Полярная дуга» (1994 г.), участником лыжного перехода по Антарктиде (1995 г.), членом Географического общества Российской Академии наук, членом организационного совета Международной ассоциации путешественников и экспедиционного центра «Арктика», организатором и участником сверхдальних (более 1000 км) одиночных переходов, мастером спорта международного класса.

Василий Рыжков трагически погиб 22 июня 1996 года в Талнахе во время испытательного полёта на дельтаплане.