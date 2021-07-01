Мемориальный комплекс норильской авиации «Аэропорт Надежда» украсили цветы и травы

Инициатором акции стал актив школьного музея авиации и космонавтики. Его руководитель - заместитель директора по воспитательной работе школы № 8 Светлана Елисеева - рассказала, что озеленение проводится в рамках краевой акции «Обелиск», направленной на сохранение и поддержку исторической традиции почитания предков, отдавших жизнь на благо Родины.

«В рамках акции каждая школа выбирает памятник, который она облагораживает. Так как высадка цветов у мемориального комплекса приурочена к юбилейной дате, мы разместили саженцы петуний и бархатцев в форме цифры 75. Ещё мы засеяли газон мятликом и овсянником», - поделилась Светлана Елисеева.

Вот уже пять лет высадка растений является коллективным делом учеников школы № 8. В марте в единый день профориентации учащиеся 6-8-х классов высаживают цветы, ухаживают за ними, а в июне участники ТОШ устраивают трудовой десант. Руководство Надеждинского металлургического завода поддерживает активистов-озеленителей.

В этом году на площадку вышли 25 человек, среди которых участники трудовых отрядов школьников, родители и педагоги.

Первые две недели цветы будут нуждаться в особенном уходе. Трудовой коллектив ТОШ и школьного музея планирует приезжать сюда, поливать насаждения и отслеживать их рост. После этого остаётся полагаться на норильское солнце и полный световой день.

«Солнышко этой весной нас не баловало, поэтому бархатцы не дали красивые круглые шапочки, но надеемся, что солнечное лето в городе все-таки будет и они разрастутся. Когда норильчане в августе станут возвращаться из отпусков, они увидят наш газон, проезжая мимо мемориала, и это поднимет им настроение», - говорит Светлана Елисеева.