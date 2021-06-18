Мероприятия в области охраны окружающей среды в Норильске выделили в отдельную муниципальную программу

Финансирование новой муниципальной программы «Экология и охрана окружающей среды» на трёхлетний период составит около 1 миллиарда рублей из местного и краевого бюджетов. В 2021 году на реализацию МП предусмотрено порядка 305 млн рублей. В структуру программы входят следующие мероприятия:

организация деятельности по обращению с отходами – уборка территорий, прилегающих к селитебным зонам районов, ликвидация несанкционированных мест размещения отходов производства и потребления, вывоз и хранение самовольно установленных объектов движимого имущества (киосков, павильонов, контейнеров), снос самовольных строений, утилизация; ликвидация объектов накопленного вреда окружающей среде; создание и оборудование мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в соответствии с требованиями санитарных норм и правил; содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов; сбор, транспортировка, размещение отходов;

озеленение территории муниципального образования;

организация обращения с животными без владельцев – отлов и содержание безнадзорных животных.

Помимо этого, в ближайшем будущем будет создано МКУ «Управление экологии» численностью порядка 20 человек, которое и станет исполнителем новой муниципальной программы. До этого времени реализовывать мероприятия МП будет отдел экологии в составе управления городского хозяйства.

Депутаты согласовали предложенный объём финансирования новой программы, отметив, что решение о её создании является своевременным и оправданным: «Мероприятия в области экологии в Норильске реализуются не первый год. С учётом современных требований и реалий абсолютно правильное решение вывести их в отдельную программу и создать новое учреждение для её исполнения. Улучшение экологической обстановки сегодня ставится во главу угла, в том числе на государственном уровне. В преддверии масштабной реновации Норильска муниципалитет должен учитывать необходимость не только строительства новых объектов, но и сохранение экологического баланса», - резюмировал председатель комиссии по городскому хозяйству Роман Сербин.