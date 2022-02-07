Место для уютных прогулок и центр притяжения туристов

Благоустройство нового открытого всесезонного общественного пространства начнётся летом с ремонта фасадов домов, расположенных вдоль улицы. В ближайшее время предстоит разработать проект обустройства будущей пешеходной зоны. Кафе и рестораны, сувенирные лавки и бутики, детские игровые и спортивные комплексы, скамейки, арт-объекты – что и в каком объёме лучше разместить здесь, решать норильчанам. Чтобы выяснить, каким они хотят видеть новый центр притяжения, Агентство развития Норильска проведёт стратегическую сессию. Её результаты будут учтены при разработке эскиза пешеходной улицы архитектурной компанией «Мериада групп», на счету которой не одна сотня проектов для Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других российских городов.

Высказать свои идеи и пожелания горожане смогут 10 февраля. Дискуссию проведут в креативном пространстве АРН (ул. Комсомольская, 33а, 2-й этаж, бывшая типография). Мероприятие начнется в 17.30. Регистрация на стратегическую сессию открыта по ссылке. Количество мест ограниченно.