Место встречи изменить нельзя

В экспедиции задействованы несколько отрядов со своими задачами и методами исследования. У почвоведов главная задача – это диагностика почвы, классификация и отбор образцов. Также важно общее содержание органического углерода, плотность и мощность тех органогенных горизонтов, которые определяют облик и функциональный потенциал в экосистемах Севера. У микробиологов основная задача – выделить углеводородоокисляющие микроорганизмы, которые характерны для наших территорий. Это может послужить основой для создания службы биологической очистки с применением микробных препаратов, характерных как раз для наших территорий. Впервые на наших землях появился геохронологический отряд. Их задача восстановить многолетнюю историю антропогенного воздействия по донным отложениям.

И это не все герои Большой норильской экспедиции. Оттого она и комплексная, что исследования ведутся сразу в нескольких направлениях. Первые данные учёные планируют подготовить уже к концу года.

Учёные делились впечатлениями и контактами для дальнейшего сотрудничества.