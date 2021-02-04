Месторождение каменного угля на Таймыре попало в число проектов, получивших поддержку государства

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами пояснил, что бизнес сможет рассчитывать на государственные субсидии при создании инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств на северных территориях.

Всего поддержку получат шесть крупных проектов, направленных на создание горно-металлургического комбината, морского терминала по перевалке минеральных удобрений, завода для разведения лосося и форели в Мурманской области, горнодобывающего предприятия на архипелаге Новая Земля и каменноугольном месторождении на Таймыре.

Компании, реализующие эти проекты, смогут рассчитывать на безвозвратную субсидию от государства в размере до 20% своих вложений. Средства можно будет потратить на создание новой инфраструктуры для промышленных объектов.

Господдержка доступна компаниям, чьи инициативы соответствуют ряду условий. Это - стоимость проекта не менее 300 млн руб., покрытие субсидии в виде налоговых поступлений в срок до 10 лет, создание рабочих мест за счет запуска новых производств или модернизации уже существующих.