Международные полёты разрешат пока из шести городов России
Международные полёты разрешат пока из шести городов России
На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.
Соответствующее предложение в правительство направил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом пишут «Известия».
Собеседник издания в одном из аэропортовых холдингов отметил, что воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт.
«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - рассказали «Известиям» в крупной российской воздушной гавани.
На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию. Каждые две недели Росавиация и МИД будут направлять в правительство перечень стран, полёты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.
Дата начала международных полётов всё ещё не определена.