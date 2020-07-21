Международные полёты разрешат пока из шести городов России

На первом этапе возобновления международного авиасообщения полёты могут разрешить лишь из шести крупных российских городов. Речь идёт о Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке.

Соответствующее предложение в правительство направил первый заместитель министра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько. Об этом пишут «Известия».

Собеседник издания в одном из аэропортовых холдингов отметил, что воздушные гавани выбирались по географическому принципу: в каждом макрорегионе выбран один крупный аэропорт.

«Сегодня все международные аэропорты готовы обслуживать международные рейсы. Но Роспотребнадзор считает правильным ограничить их число, чтобы минимизировать риски распространения в России коронавирусной инфекции», - рассказали «Известиям» в крупной российской воздушной гавани.

На втором этапе Роспотребнадзор будет отслеживать эпидемиологическую ситуацию. Каждые две недели Росавиация и МИД будут направлять в правительство перечень стран, полёты в которые будут возможны из любого международного аэропорта страны.

Дата начала международных полётов всё ещё не определена.