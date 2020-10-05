МФК «Норильский никель» потерпел поражение в третьем туре Париматч — чемпионата России среди клубов Суперлиги.

Против нашей команды вышла «Тюмень». Итоговый счёт первой встречи — 7:2 в пользу подопечных Николая Иванова. Как отметил на послематчевой конференции главный тренер МФК «Норильский никель» Евгений Куксевич, в поражении всегда виноват тренер: «Видимо, я не смог довести установки на матч до ребят. Мы много разбирали тактику против «Тюмени» именно при игре «пять на четыре», но уже на первых секундах пропустили гол с участием Лео. Затем команда стала мандражировать при подключении тюменского вратаря. Поэтому я и беру вину на себя: мне не удалось привести ребят в спокойное состояние, сделать так, чтобы они играли, как они умеют. Будем делать выводы и попытаемся показать ту игру, которую от нас ждут». Однако и вторая игра в итоге осталась не за норильчанами: никельщики не смогли удержать преимущество в два мяча и проиграли со счётом 5:3. Однако главный тренер заполярной команды отметил, что хотя и расстроен результатом, может занести эту игру в актив ребят, так как они взаимодействовали именно цельным коллективом: «Сегодня наша команда жила игрой, было очень много желания и старания. Просто у нас есть группа игроков, которая только пришла к нам. Им пока не хватает чувства ритма игры, некоторым — опыта и мастерства. Вот эти компоненты и сказывались. Нужно набраться терпения как игрокам, так и тренерам, а также нашим болельщикам, перед которыми я хочу извиниться за поражение».