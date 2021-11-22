МФК «Норильский никель» привёз шесть очков с выездных матчей пятого тура Париматч-Суперлиги

Соперником наших футболистов в этот раз выступила «Газпром-Югра» (Югорск). За свою историю югорчане дважды становились победителями Суперлиги (в 2015 и 2018 годах), завоевали пять серебряных и семь бронзовых медалей чемпионата. Кроме того, клуб пять раз становился обладателем Кубка России, в том числе по итогам прошлого сезона, а также побеждал в Кубке обладателей кубков (2012 год). А в прошлом сезоне югорчане заняли пятое место в регулярном чемпионате, однако в плей-офф дальше четвертьфинала не прошли, уступив КПРФ (счёт в серии — 1:3).

История противостояний между клубами насчитывает 76 матчей, в которых норильчане одержали 21 победу, а югорчане — 41. Ещё 14 встреч завершились вничью. Разница забитых и пропущенных мячей — 288:242 в пользу «Югры». Интересно, кстати, что последняя гостевая победа норильчан в рамках чемпионата состоялась в декабре 2016 года в Люберцах (5:2). И в этот раз они повторили успех.

В первом матче, проходившем в гостях у югорчан, счёт открыли норильчане: на 22-й минуте Костромин передачей издалека нашёл Родина, тот скинул снаряд на Шаяхметова, который в свою очередь отпасовал на Родригиньо, а бразильцу не составило труда распечатать ворота хозяев площадки.

После перерыва никельщики удвоили преимущество, причём сделали это не без помощи соперника: Кутузов, «обокрав» оппонента, организовал контратаку, ворвался с мячом в чужую штрафную и сделал пас на Кудзиева. Руслан, недолго думая, ударил по цели: в суматохе Купатадзе и Пирогов не смогли понять друг друга, в итоге 14-й номер югорчан записал на свой счёт автогол. Через пару минут «газовики» смогли отыграться, когда мощным и результативным выстрелом со штрафного отличился Виллиан. Однако почти сразу же они вновь пропустили мяч: Алибекова вывели на ударную позицию, из которой Темирлан не промахнулся. Матч закончился победой «Норильского никеля» — 3:1.

После игры Евгений Куксевич, главный тренер МФК «Норильский никель», отметил, что команда исполнила всё, что наметила в обороне и атаке:

- В первом тайме был ряд моментов, которые нужно было реализовать, чтобы уйти с хорошим преимуществом на перерыв. Но этого не случилось. Тем не менее отрыв в два мяча получился. Даже когда пропустили, команда не стала волноваться, и быстро отыграла мяч. Когда мы вернули комфортное преимущество, перестали идти в агрессивную атаку. Меняли схемы, чтобы соперник не привыкал. В итоге довели встречу до победы.

Владимир Колесников, «рулевой» соперника, рассказал, что его команда ощущала большое давление, было много невынужденных ошибок, технического брака, и югорчане не показали ту игру, которую должны были показать с такой командой, как «Норникель».

На следующий день противостояние продолжилось. И снова в первой 25-минутке игроки не баловали зрителей голами. Единственный мяч, забитый до перерыва, на свой счёт записал Жулио Занотто, буквально вколотивший снаряд под перекладину после скидки от Кудзиева.

В начале второго тайма счёт удвоился. Костромин решился на удар издали и не прогадал — мяч, срикошетив от ноги Шимбы, влетел в сетку.

Следующую ошибку совершили уже норильчане: Костромин вновь выдвинулся далеко вперёд, однако в этот раз удар голкипера никельщиков оказался не таким точным. В следующую секунду снаряд на противоположной стороне площадки подхватил Гилерме и отправил в никем не прикрытые ворота.

На 40-й минуте «Югра» пропустила третий мяч — Алекс оказался в опасной близости от ворот. А ещё через три минуты забил Алибеков, завершивший контратаку. Единственное, на что у «газовиков» хватило времени и сил — гол, забитый Понкратовым за несколько секунд до сирены. 4:2 — победа «Норильского никеля».

Евгений Куксевич, поделился, что накануне всё внимание уделили функциональной подготовке, чтобы у игроков хватило сил на две игры:

- Денис Родин, который только прибыл в команду, ещё адаптируется, но сегодня сильно нам помог. С первых минут я видел, что «давление второго матча» витало над нами, тем не менее мы справились. После забитого гола стало немного легче. Нам удалось поймать соперника на контратаках. В каких-то моментах хорошо сыграли в резких выпадах вперёд. Затем больше оборонялись. В обоих матчах очень хорошо себя показал вратарь, к тому же забивший очень нужный гол, — команда смогла выдохнуть и довести игру до победного конца.

Впереди у норильчан игры шестого тура Париматч-Суперлиги против «Ухты» 26–27 ноября. Увидеть их норильские зрители смогут вживую — матчи пройдут на паркете «Айки». В активе заполярной команды сегодня — 15 очков, а это значит, МФК «Норильский никель» занимает третью строчку турнирной таблицы.