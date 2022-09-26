МФК «Норильский никель» стартовал в розыгрыше чемпионата России

Перед первым матчем главный тренер команды Евгений Куксевич рассказал, что спортсмены получили хорошую предсезонную подготовку:

- Состоялись продуктивные матчи, в которых мы опробовали различные варианты игры, не потерпев при этом ни одного поражения, что вселяет оптимизм. В целом практически всё из задуманного в межсезонье удалось выполнить, серьёзных сбоев не было. Однако Жулио Занотто, Сергей Орлов и Габриэль, получившие травмы, в данный момент только восстанавливаются, приболел и Темирлан Алибеков.

Евгений Куксевич отметил, что «Ухта», как и «Норильский никель», практически полностью сохранила прежний состав. Вместе с тем у соперника сменился главный тренер, а значит можно ожидать чего-то нового. Также у «Ухты» появился перспективный игрок Москалев.

- Но нам есть, чем на это ответить. На первый тур поехали 11 полевых игроков и три вратаря. Мы позитивно настроены, имеющаяся обойма игроков представляет собой мощную единицу, способную выполнить любые задачи, - говорит тренер северян. - Наши цели на сезон – побеждать в каждом матче, чтобы в юбилейный для клуба год порадовать болельщиков заветным трофеем.

Отметим, что всего команды провели между собой 27 матчей, в 20 из которых побеждали норильчане, а в трёх – ухтинцы. В четырёх встречах победитель выявлен не был. Разница забитых и пропущенных мячей – 111:61 в пользу «Норильского никеля».

В прошлом сезоне команды встречались восемь раз: четыре матча они провели в рамках регулярного чемпионата и столько же в плей-офф.

Нынешний сезон начался боевой ничьей. На седьмой минуте Антон Рубцов с передачи Педала открыл счёт голом за «Ухту». Четыре минуты спустя, разыграв образцовую атаку, Фелипе Парадински довёл разрыв до двух очков. Норильчане смогли отыграться на 15-й минуте, когда Родригиньо, получив мяч от Рената Шакирова, пушечным выстрелом вколотил снаряд точно в цель. А следом и Нандо, оторвавшись от преследователей, уверенно поразил нижний угол ворот - 2:2.

В начале второго тайма тот же Нандо помог своей команде выйти вперёд, сделав дальнюю выверенную передачу на Владимира Саносяна, который не упустил выдавшийся ему шанс. На 35-й минуте Бруно неожиданно нанёс дальний удар, и вратарь «Норильского никеля» Артём Шевченко в этом эпизоде выручить коллег не смог - 3:3. Но на 41-й минуте оставленный без присмотра Роман Букин вновь вывел вперёд норильчан. За три минуты до конца Парадински сравнял счет - 4:4.

После матча Евгений Куксевич признал, что стартовый отрезок игры не удался:

- Мы действовали рассеянно и не слаженно. Хорошо, что перестроились, справились... Дальше игра пошла на равных. Поочередно доминировала то одна команда, то другая. Соперник играл хорошо, но и мы держали марку. Думаю, финальный счёт закономерен. Сейчас сложно делать выбор среди вратарей, но, посовещавшись, мы выпустили на матч Артёма Шевченко. В последних контрольных играх - против «Газпрома-Югры» - он смотрелся очень уверенно и сейчас держится стойко. Артём пришёл к нам из команды, где ему не удавалось много играть, а у нас появился шанс, за который можно уцепиться. Думаю, именно эта целеустремленность помогла ему сегодня.

Вторая игра первого тура PARI-Суперлиги против «Ухты» вновь завершилась ничьей. В первом тайме норильчане вели с разницей в три мяча. Сначала Алекс на 14-й минуте после элегантной передачи от Александра Крутого вывел свою команду вперёд, а спустя минуту Нандо, найдя брешь в защитных рядах хозяев паркета, увеличил преимущество гостей. За минуту до перерыва отличился капитан северян Руслан Кудзиев, подкарауливший мяч после ударного прессинга на воротах соперника.

На 41-й минуте Михаил Москалев вышел один на один с вратарём и уверенно переиграл Николая Балашова. «Ухта» продолжила натиск и при поддержке пятого полевого сократила счёт до минимума: забил Бруно. А за полминуты до финальной сирены Кирилл Козлов замкнул прострел всё того же Бруно — 3:3.

Подводя итоги встречи, Евгений Куксевич отметил, что его команда после прошедшего накануне матча адаптировалась, игроки чувствовали себя намного лучше, поэтому поменяли тактический рисунок, старясь в первую очередь играть агрессивнее на чужой половине поля, применяя прессинг:

- Мы фактически ничего не дали создать сопернику, забивали голы, повели 3:0. 45 минут играли в таком режиме, пока не допустили безответственную ошибку, когда Алекс попытался обыгрывать... И получили гол. Конечно, обидно, но это только начало чемпионата. В целом игра получилась активной, если не считать последние пять минут, когда мы попали под эмоциональный пресс.

В следующем туре — 30 сентября и 1 октября — «Норильский никель» сыграет в Екатеринбурге против «Синары».