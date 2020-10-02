Михаил Гладышев: «Вместо бессмысленного зарыбления мы предлагаем восстановление качества воды»

- Вместо бессмысленного зарыбления мы предлагаем восстановление качества воды, которое с 1950-х по 1980-е годы упало ниже нормативов, свойственных рыбохозяйственным водоемам. В мире никто этого не делал. У Сибирского отделения есть научно обоснованные предложения, как это можно сделать. После восстановления качества воды можно будет и возрождать в водоёме рыбное «население», - рассказал в интервью ТАСС Михаил Гладышев, руководитель гидробиологического отряда Большой норильской экспедиции.

По словам ученого, традиционная система восстановления водоёмов осуществляется «сверху - вниз» по пищевой цепи, а с водоёмами Таймыра будет работать особая технология - «снизу - вверх» по пищевой цепочке.

- В мире этого никто не делал на крупных водоемах. Но Сибирское отделение РАН много раз делало то, что не делал никто другой. Рассчитываю, что мы первыми в мире сможем провести масштабную биоманипуляцию, чтобы вернуть озеро в прежнее состояние, а уже потом заниматься зарыблением. У меня есть уверенность, что можно использовать такие экотехнологии для восстановления ресурсов Арктики. Для этого нужно частно-государственное партнерство - поддержка бизнеса и государственных органов, - сказал в завершение Михаил Гладышев.

Напомним, что недавно на Таймыре завершилась Большая норильская экспедиция, в которой приняли участие 14 институтов Сибирского отделения РАН. В ходе исследования было взято большое количество проб, чтобы оценить насколько повлияла авария, случившаяся на ТЭЦ-3, на местную экосистему.