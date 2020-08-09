Вчера в посёлке Волочанка Хатангского района горела школа. Огонь распространился и на другие здания. Но самой большой потерей стала школа, особенно накануне нового учебного года. Ведь она единственная во всем посёлке. Причина пожара устанавливается.

Зданию школы было уже более 50 лет. Она служила культурным центром посёлка. Здесь проходили собрания и праздники. Это было местом притяжения для взрослых и детей.

Денис Теребихин, бывший директор школы, а в настоящем блогер, первый сообщил о несчастье.

-Милая родная школа горит, – сообщил он на своей странице в Facebook. – Пожарной службы в поселке нет. Но есть помпы и насосы. Сами люди много сделали, они заливали водой прилегающие дома, иначе сгорело бы очень много: сильный ветер.

Сильный северный ветер быстро разнес пламя по округе, вследствие чего загорелось несколько зданий поблизости. По словам Дениса Теребихина, школа относилась к пятой группе горючести. А из-за отсутствия спецтехники пожар такого уровня потушить почти невозможно.