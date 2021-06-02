Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики планирует создать «цифровой двойник» северного завоза

Цифровая модель позволит существенно снизить издержки регионов за счёт оптимизации логистики, повысить надёжность поставок и качество жизни северян. Система объединит всех участников северного завоза: 25 регионов, более 300 судов, годовой грузооборот порядка трёх миллионов тонн. Модель позволит оценивать ресурсные и логистические ограничения и на основе этой информации оптимизировать логистику и бюджетные расходы - сегодня объём средств, выделяемых на северный завоз, превышает 110 миллиардов рублей.

Проект направлен на решение наиболее острых проблем северного завоза, которые часто приводят к срыву поставок и росту цен на продукцию: неэффективная логистика, а также отсутствие актуальной статистики в режиме реального времени.