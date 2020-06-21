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Министерство строительства и ЖКХ России готово поддержать ипотеку под 2% для арктических регионов

Министерство строительства и ЖКХ России готово поддержать ипотеку под 2% для арктических регионов

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Министерство строительства и ЖКХ России готово поддержать ипотеку под 2% для арктических регионов

Министерство строительства и ЖКХ России готово поддержать ипотеку под 2% для арктических регионов

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев в Совете Федерации. По его словам, Минстрой заинтересован в появлении такой ипотеки, если решение будет поддержано Минфином. Сегодня такая льготная ставка доступна только для жителей Дальнего Востока и пользуется большим спросом.

- Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше инструментов по ипотеке, где у нас достаточно низкая процентная ставка, - сказал Владимир Якушев. - Она формирует спрос, заказ строительной отрасли на увеличение объёмов жилищного строительства.

Фото Денис Кожевников
21 июня в 16:09 440
ЖКХАктуальноМинстрой
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