Министерство строительства и ЖКХ России готово поддержать ипотеку под 2% для арктических регионов

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Якушев в Совете Федерации. По его словам, Минстрой заинтересован в появлении такой ипотеки, если решение будет поддержано Минфином. Сегодня такая льготная ставка доступна только для жителей Дальнего Востока и пользуется большим спросом.

- Мы заинтересованы в том, чтобы было как можно больше инструментов по ипотеке, где у нас достаточно низкая процентная ставка, - сказал Владимир Якушев. - Она формирует спрос, заказ строительной отрасли на увеличение объёмов жилищного строительства.