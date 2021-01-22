Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых проверил работу «РостТех»

За два года регоператор не смог наладить механизм работы на территории Норильска. В краевое министерство экологии поступают жалобы от норильчан о несвоевременном вывозе мусора и его накоплении на придомовых территориях, сообщил Павел Борзых. При этом жители города исправно оплачивают эту услугу (собираемость платежей составляет 95% - и это хороший показатель).

Ситуацию в последнее время осложнили сильные морозы, из-за которых регоператор не выводил в некоторые дни технику на линию, дабы избежать серьёзных поломок.

Низкие температуры не являются основанием для невыполнения своих обязанностей, отметил министр экологии. В -40…-50 жизнь в городе не останавливается, продолжают ездить автобусы, работает коммунальная техника, летают самолёты.

- Отсылки к тому, что погодные условия не позволяют работать качественно, не принимаются по определению, - сказал Павел Борзых. - Необходимо организовать достойную логистику по вывозу мусора, составить график, кто и когда вывозит отходы. Мы призываем к этому управляющие компании и регоператора. И готовы сами принимать в этом участие. В течение месяца будем следить за ситуацией, которая складывается в Норильске. Если регоператор будет продолжать саботировать процесс выполнения собственных обязанностей, то мы будем инициировать вместе с муниципалитетом поиски нового.