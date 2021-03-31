Краевой министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства побывал в Норильске с рабочим визитом

В ходе своего визита Евгений Афанасьев провёл совещание, на котором выделил два основных направления деятельности по своему профилю в рамках соглашения - это реконструкция коллекторного хозяйства и проведение термостабилизации грунтов под многоквартирными домами и социальными объектами города. Реформирование и стабилизация сферы ЖКХ сегодня является важнейшим для города вопросом.

Средства на реализацию запланированных мероприятий до 2024 года уже выделены - это 1,6 млрд рублей, которые пойдут на реконструкцию коллекторного хозяйства и 648 млн рублей на проведение термостабилизации грунтов. В 2021 году на обновление изношенного коллекторного хозяйства города предусмотрено 400 млн рублей, из них 360 млн рублей выделила компания «Норникель».

Глава Норильска Дмитрий Карасев отметил:

- Нам требуется провести большой объём работ. Считаю, что выполнение мероприятий в данной отрасли необходимо будет продолжить и в период с 2025 по 2035 годы. Тогда мы сможем в стопроцентном объёме произвести замену коллекторного хозяйства и термостабилизацию грунтов. Остальные мероприятия, например, по реконструкции очистных сооружений, следует включить в общий список мероприятий, которые нужно реализовать в городе, и дальше вести работу по определению источников финансирования.

После совещания Евгений Афанасьев осмотрел два объекта - коллектор на ул. Мира, 4, где в этом году начнутся строительно-монтажные работы, а также дом по ул. Б. Хмельницкого, 21, на котором в 2022 году проведут термостабилизацию грунта.

- Видно, что коллекторное хозяйство находится в тяжёлом состоянии. Поэтому надо поскорее приступать к замене, ремонтным работам и реконструкции. Что касается термостабилизации, для начала нужно провести изыскания, потом будут сделаны соответствующие проекты, предложены варианты технико-экономических обоснований. Дальше в рамках проекта будут приниматься решения об использовании метода замораживания либо применении иных инженерных решений, которые позволят стабилизировать усадку дома и продлить его эксплуатацию на долгие годы.

До 2024 года у города в планах реализовать мероприятия по термостабилизации грунтов на 12 многоквартирных домах - Ленинский проспект, 13, 31, 37, 40, 43, 47, 48, ул. Московская, 14, ул. Б. Хмельницкого, 21, ул. Бауманская,30, 32, ул. Космонавтов, 35а, - подытожил министр. - Общими усилиями мы должны сделать всё для опережающего исполнения мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства. Наша отрасль является наиболее близкой населению. Своевременное выполнение работ позволит улучшить качество предоставления коммунальных услуг и повысить комфорт проживания жителей северного города. Для нас это самая главная задача.