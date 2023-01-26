Минэкологии края объявило приём заявок на капремонт гидротехнических сооружений (ГТС)

Поступившие заявки будет рассматривать специальная комиссия. Главный критерий отбора – наличие проектно-сметной документации на ремонт ГТС. Заявки с подготовленными комплектами документов принимаются от органов местного самоуправления в министерстве до 27 февраля.

«Подать заявку на участие в конкурсе могут муниципальные образования края, которые уже разработали и утвердили проектно-сметную документацию на проведение ремонта ГТС. Комиссия изучит поступившие в министерство документы и направит их в Федеральное агентство водных ресурсов комплекты для выделения финансирования на проведение работ», - сообщил Павел Борзых, министр экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Документы можно отправить почтой по адресу: 660009, г. Красноярск, ул. Ленина, 125, или привезти по адресу: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 10.