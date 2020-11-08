Минпромторг России оказал содействие «Норникелю» в ликвидации последствий аварии на территории ТЭЦ–3

Специалисты «Норникеля» завершили три основных этапа ликвидации последствий разлива нефтепродуктов на территории ТЭЦ–3. Полностью завершён сбор основной массы топливно–водяной смеси. Её перекачано более 25 000 м3 по смонтированным трубопроводам из временного резервуарного парка на склад хранения для последующей сепарации.

С первых дней аварии «Норникелю» оказывало содействие Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России). В частности, компании был предоставлен перечень профильных российских производителей специализированной промышленной продукции, которые на первых этапах ликвидационных мероприятий обеспечили потребности в необходимых материалах и технике российского производства для сбора и утилизации нефтепродуктов с загрязнённой территории.

Компании «Нефтетанк» и «Политехника» поставили 245 шт. мягких резервуаров и гибкие трубопроводы общей протяжённостью 41 км, 20 мотопомп и 95 км боновых заграждений; при обработке загрязнённой территории было использовано 129 тонн сорбентов.

Минпромторг России совместно с соответствующими ведомствами продолжает оказывать оперативную визовую поддержку иностранным специалистам, которых «Норникель» привлекает для ликвидационных мероприятий.