Минпросвещения РФ запустило Всероссийскую акцию «Учить. Вдохновлять. Развивать»

Всероссийская акция «Учить. Вдохновлять. Развивать» была запущена совместно с компанией VK. До конца года все желающие могут выразить слова благодарности учителям и поделиться своими историями о том, какую важную роль сыграл в их жизни педагог.

Сделать это можно на личной странице социальной сети ВКонтакте. Для этого необходимо разместить свой текст, фото или видеоролик по темам: «Наставник/Педагог – это...»; «Благодаря наставнику/педагогу я добился...»; «Как я стал наставником/педагогом». А в конце поставить хештеги #УчитьВдохновлятьРазвивать2023, #ГодНаставника2023 и #ГодПедагога2023.

Также на официальном сайте «Скажи спасибо педагогу и наставнику» каждый сможет создать уникальную открытку с пожеланиями своему учителю, педагогу, наставнику.

Итоги акции будут подведены 27 декабря.

Лучшие посты в течение всего года будут опубликованы на медиастене в официальном сообществе Минпросвещения России в социальной сети ВКонтакте.

Главная цель акции — показать посредством творческих работ значимость роли педагога и наставника в воспитании личности, а также повысить престиж профессии учителя.