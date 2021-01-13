Минвостокразвития предлагает расширить сухопутные границы Арктической зоны

В Арктическую зону предлагается включить два муниципальных района Архангельской области, три муниципальных образования Карелии, столько же - Республики Коми. В Красноярском крае в Арктическую зону предлагают внести сельские поселения Суринда, Тура, Нидым, Учами, Тутончаны, Ессей, Чиринда, Эконда, Кислокан, Юкта и Эвенкийский муниципальный район.

В настоящий момент Арктическая зона включает в себя девять регионов. В неё полностью входят Чукотский, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа, Мурманская область, а также 45 муниципальных образований Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской области, Красноярского края и Республики Саха (Якутия).

В октябре 2020 года президент России Владимир Путин утвердил Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2035 года.

Экономику и инфраструктуру Арктики должны адаптировать к изменениям климата. Также планируется создание особо охраняемых природных территорий. Малочисленные народы должны быть обеспечены мобильными источниками энергоснабжения и средствами связи. Кроме того, будет построено три самых мощных в мире атомных ледокола проекта «Лидер» и пять ледоколов проекта 22220, головное судно которого атомоход «Арктика» уже сдан в эксплуатацию и проходит испытания в полярных морях.