Минвостокразвития рассмотрело заявки инвесторов на получение инфраструктурной поддержки в Арктике

На поддержку претендуют семь проектов, которые позволят привлечь 187 млрд рублей инвестиций и создать 5 тысяч рабочих мест. Об этом сообщили ТАСС в пресс–службе министерства.

В частности, на субсидию смогут претендовать проекты освоения Сырадасайского угольного месторождения на Таймырском полуострове, а также строительства терминала навалочных грузов в морском порту Мурманска. Проекты по освоению платинометалльного месторождения «Фёдорова тундра» в Мурманской области, техническому перевооружению Архангельского целлюлозно–бумажного комбината и освоению Павловского свинцово–цинкового месторождения на Новой Земле также признаны соответствующими требованиям.

Кроме того, предварительный отбор прошли проекты по строительству в Мурманской области нефтебазы и завода по выращиванию лосося. Как уточнили в министерстве, эти списки переданы на рассмотрение госкомиссии по вопросам развития Арктики, которая будет принимать окончательное решение по поддержке проектов.

Инвесторы, которые вложат в проекты в Арктике не менее 300 млн рублей, смогут претендовать на безвозвратную субсидию в размере до 20% от своих инвестиций.