Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса для подростков

«По итогам всех необходимых клинических исследований, в ходе которых «Гам-КОВИД-Вак М» показал высокую безопасность и эффективность, и на основании положительного заключения экспертов Минздрав России принял решение о регистрации вакцины», — говорится в заявлении (цитата ТАСС).

В ведомстве пояснили: «Спутник М» состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Как пишет «Российская газета», ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что в ходе исследований выяснилось, что у подростков в возрасте 12-17 лет антитела вырабатываются лучше, чем у взрослых. По словам учёного, вакцина представляет собой фактически тот же «Спутник V», только разбавленный в пять раз.

«Вакцинация подростков с 12 до 15 лет будет проводиться исключительно с согласия родителей или иных законных представителей, а с 15 лет — только при наличии их собственного письменного информированного согласия», — ссылается на Минздрав INTERFAX.RU.

В гражданский оборот вакцина может быть введена уже в конце декабря.