Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)
Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)
Воевал под Москвой. Декабрь 1941 года – первая медаль за рационализаторские идеи. В 1942 году служил в танковых войсках механиком–водителем. Бился на Курской дуге, дважды горел в танке. Войну закончил в Праге.
- Уроженец деревни Норда Курагинского района Красноярского края. На фронт ушёл в первые дни войны водителем полуторки.
- Воевал под Москвой. Декабрь 1941 года – первая медаль за рационализаторские идеи. В 1942 году служил в танковых войсках механиком–водителем. Бился на Курской дуге, дважды горел в танке. Войну закончил в Праге.
- Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За взятие Праги», двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.
В Норильске живут: внучка героя Наталья Генералова, внук Иван Чикуров, правнучки Анастасия Радионова, Юлия и Ольга Чикуровы, а также праправнучки Елена и Есения Радионовы.