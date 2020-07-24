Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)

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Воевал под Москвой. Декабрь 1941 года – первая медаль за рационализаторские идеи. В 1942 году служил в танковых войсках механиком–водителем. Бился на Курской дуге, дважды горел в танке. Войну закончил в Праге.