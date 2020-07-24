МАУ ИЦ «Норильские новости»

Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)

Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)

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Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)

Воевал под Москвой. Декабрь 1941 года – первая медаль за рационализаторские идеи. В 1942 году служил в танковых войсках механиком–водителем. Бился на Курской дуге, дважды горел в танке. Войну закончил в Праге.

Младший сержант Афанасий Фёдорович Кашуркин (1914-1997)
  • Уроженец деревни Норда Курагинского района Красноярского края. На фронт ушёл в первые дни войны водителем полуторки.
  • Воевал под Москвой. Декабрь 1941 года – первая медаль за рационализаторские идеи. В 1942 году служил в танковых войсках механиком–водителем. Бился на Курской дуге, дважды горел в танке. Войну закончил в Праге.
  • Награждён медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие Берлина», «За взятие Праги», двумя медалями «За отвагу», орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени.

В Норильске живут: внучка героя Наталья Генералова, внук Иван Чикуров, правнучки Анастасия Радионова, Юлия и Ольга Чикуровы, а также праправнучки Елена и Есения Радионовы.

Текст Наталья Черкашина
24 июля в 10:21 160
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