Многоцветное чудо природы

И в Норильске, и на севере Швеции

Да, Норильск — город холодных ветров, снега и метелей. Лето здесь короткое, холодное, но всегда долгожданное. И в этом году оно заставило себя ждать особенно долго.

Но как только начинает теплеть, мир изменяется, природа оживает. На деревьях набухают почки, появляются различные насекомые. И одними из первых в нашем регионе после долгой зимы просыпаются многоцветницы. Это маленькое чудо природы можно увидеть уже ранней весной, когда землю ещё покрывают двух–трёхметровые сугробы...

Многоцветницы обычны для Центральной и Восточной Европы, залетают и на север Финляндии и Швеции. В России ареал охватывает Сибирь, Дальний Восток в районе Амура и Приморья, южную часть Таймырского полуострова.

Северная граница распространения доходит до 600 северной широты. Норильский промышленный район располагается на 690 северной широты, поэтому можно сказать, что наш город — это самая северная граница распространения вида.

Многоцветница — лесная бабочка, предпочитает лесные массивы с деревьями и кустарниками. Летает по опушкам, вдоль дорог и лесопарковых зон, может залетать на высоты до полутора километров.

В прошлом году первые многоцветницы в нашем северном холодном городе появились 2 мая, по норильским меркам это очень рано. Обычно их начинали замечать в середине июня. Первая встреча с многоцветницами в этом году была датирована 21 маем.

Что в имени тебе моём..?

Многоцветницы — представители семейства нимфалид. Это средней величины бабочки с размахом крыльев до 6 см. Крылья у них кирпично–рыжие с крупными и мелкими пятнышками разной формы чёрного и жёлтого цветов. Кайма по краю крыльев волнистая, состоит из чёрных и жёлтых полосок с голубыми крапинками, похожими на небольшие полумесяцы. С обратной стороны крылья имеют сплошную коричневую покровительственную окраску, и когда бабочка складывает крылышки, можно подумать, что это упавший подсохший листок.

Глазки — большие, фасеточные. Роль рта выполняет хоботок, бабочка им пьёт нектар. Усики — чёрненькие, как антенны, булавовидной формы.

Весенний лёт этих мотыльков приходится на май–июнь, бабочки пополняют жизненные ресурсы и готовятся к размножению. В год они дают только одно потомство. Самки откладывают по 50–100 яиц, располагая их кольцами на молодых ветках растений — иве, берёзе или других лиственных деревьях.

Через две недели из яиц появляется гусеница. Гусеницы первого поколения коричнево–серые с крупной черной головой длиной до 2 мм. Выводок собирается вместе, оплетается паутиной и живёт общей колонией.

Через месяц, развившись, гусеница подрастает до 45 мм, цвет тела становится темно–синим, на спинке и боках появляются продольные оранжевые полосы с бородавками. Примечательная особенность гусениц — длинные, разветвлённые и острые шипы. Лучше не брать этих насекомых голыми руками, шип способен проколоть кожу и вызвать аллергическую реакцию.

Гусеницы живут одной колонией, пока не приходит время окукливания, тогда они спускаются с дерева. Куколки до 24 мм длиной подвешиваются вниз головой на низкорослых растениях под кроной дерева, на котором выросли. Сама куколка красновато–коричневая, с серебристыми пятнышками, из неё через одну–две недели выходит взрослая бабочка.

В благоприятных условиях молодые летающие особи появляются уже в июле и некоторое время летают вместе с прошлогодним поколением, которое можно отличить по поврежденным чешуйкам на крыльях.

Молодые мотыльки любят пить сок, текущий из повреждённых деревьев — берёз, ив. Иногда они питаются цветочным нектаром. Не брезгуют экскрементами, иногда многоцветниц можно встретить возле трупов каких–нибудь животных.

В отличие от других бабочек многоцветницы малоактивны: спустя несколько недель после рождения они находят укромное местечко, где прячутся до наступления осенней прохлады.

Они отлично маскируются на стволах деревьев, прячутся под корой или в щелях меду камней. С приходом осенних холодов бабочки выходят из оцепенения, подкрепляются соком ягод или фруктов.

Некоторые особи совсем не питаются, а после рождения прячутся и цепенеют до весны следующего года. У бабочек, готовых к зимней спячке, брюшко намного толще и наполнено не яйцами, а жировыми клетками. Этот запас помогает бабочке пережить холодное время года без пропитания.

Проснувшись ранней весной, бабочки снова начинают активно летать. В тёплые солнечные дни в поисках пищи они могут перелетать на значительные расстояния.

Так, в июле и августе прошлого года, благодаря тому что было раннее жаркое лето, многоцветница была замечена на территории национального парка на Новой Земле! Это был первый такой залёт.

До 2020 года были зафиксированы случаи появления бабочек на несвойственных для них территориях, но тогда причиной миграций служил перенос континентальных воздушных масс. Так, самый дальний залёт был зафиксирован на архипелаге Шпицберген в 1978 году. Находка на Новой Земле стала свидетельством второго по дальности залётом бабочки на север.

Как и зачем

Усики бабочек являются важным сенсорным органом, они помогают распознавать запахи, а также балансировать во время полёта.

По строению различают щетинковидные, нитевидные, булавовидные, крючковатые, гребенчатые и перистые типы усиков. Обычно у ночных бабочек они перистые, ведь такие роскошные усищи позволяют учуять самку на расстоянии двух километров! Перистые усики, кстати, имеются и у комаров.

Для дневных бабочек характерны булавовидные усики, даже в названии их группы отражён этот признак — «булавоусые чешуекрылые».

На кончиках усиков, в небольших углублениях, располагаются рецепторы, отвечающие за запахи и ориентацию. Благодаря им бабочка воспринимает вибрацию, колебания воздуха, сохраняет равновесие в полёте и получает информацию об опасности. Рецепторы работают, как радарные устройства, помогают огибать в полёте все препятствия, свободно порхать даже в густых зарослях между деревьями и кустарниками.

Экспериментально было доказано, что бабочка, лишившаяся усиков, «слепнет» и тогда во время полёта натыкается на любые окружающие её предметы.