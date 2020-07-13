Многодетным семьям края помогут развивать личное подсобное хозяйство

В рамках нацпроекта "Демография" многодетные семьи Красноярского края, воспитывающие пять и более детей, могут получить до 70 тысяч рублей на развитие личного подсобного хозяйства. В этом году такую помощь получили уже 111 семей, сообщает региональное Министерство политики.

"Эта мера поддержки востребована не только среди сельских многодетных семей, но и проживающих в городе. Развивать собственное хозяйство – это реальная возможность не только обеспечить себя продуктами, но и получить дополнительный доход, что особенно актуально в условиях пандемии", – сообщил первый заместитель министра социальной политики красноярского края Денис Голощапов.

В Минусинске и Минусинском районе, например, 16 семей уже купили коров, поросят, оборудование и стройматериалы для теплиц, сельхозтехнику и многое другое.

Для получения средств на развитие своего хозяйства нужно обратиться в территориальное отделение соцзащиты по месту жительства для заключения договора.

"У того, кто планирует воспользоваться такой поддержкой и получить средства до конца года, есть время до 1 октября, чтобы подать заявление", – пояснил начальник отдела по вопросам семьи, материнства и детства Сергей Семёнов.

Сейчас в крае проживают более 2 500 семей, имеющих пять и более детей. С 2015 года, с момента действия поддержки развития личного подсобного хозяйства, ею уже воспользовались 769 семей.