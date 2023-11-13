Модернизация коллекторного хозяйства в Норильске продолжается

На сегодняшний день износ электросетей и сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения составляет 85%. А более 70% от общей протяжённости магистральных коллекторов имеет ветхое или аварийное состояние.

За счёт внебюджетных средств, а именно компании «Норникель», стартовала подготовка к ремонту коллекторного хозяйства на ул. Мира. Здесь работы будут поэтапными и завершатся к концу 2026 года.

«Ремонт коллектора будет выполняться в два этапа и рассчитан ориентировочно на два года. Первый — от ул. Московской до театрального проезда — продлится до конца 2024 года. Второй — от театрального проезда до ул. Ленинградской — пройдёт с конца 2024-го и до конца 2025-го», — сообщил о сроках Артём Парежев, заместитель директора по производству МУП «КОС».

Протяжённость ремонтируемого участка составляет порядка 600 метров. Однако Артём Парежев пояснил, что данная цифра — это протяжённость тела коллектора. Как правило, оно состоит из двух ярусов: в верхнем ярусе проходят трубопроводы тепловодоснабжения и слаботочные кабельные линии, а в нижнем — трубопровод канализации и силовые кабельные линии. Таким образом, протяжённость труб, которые подлежат замене, составляет около десяти км и около пяти км кабельных линий.

Ремонтные работы на объекте будет проводить Норильско-Таймырская энергетическая компания с привлечением подрядной организации «Ньютон сервис». На сегодняшний день уже прошли проектно-изыскательские работы, а также началась подготовка к старту капитального ремонта.

«Прежде чем приступить к демонтажу существующих сетей и тела коллектора, необходимо обустроить временные сети. Над этим сейчас и трудится подрядчик — готовит опорную часть под временные сети. А ближе к весне начнётся сама стройка», — добавил заместитель директора по производству МУП «КОС».

При строительстве будут использоваться современные материалы. Чтобы обеспечить качественное и бесперебойное снабжение ресурсами, старые трубы будут заменены на новые — предизолированные. Кроме того, коллекторное хозяйство будет оснащено системой диспетчерского контроля утечек.

Ни для кого не секрет, что в будущем ул. Мира станет пешеходной, можно сказать, Норильским Арбатом. Поэтому коллектор будет полностью утоплен под землю, чтобы ничего не мешало использовать наземную часть. Зелёные насаждения, которые росли на разделительной полосе улицы, будут аккуратно выкопаны и весной высажены на других участках Большого Норильска.

Чтобы работы на ул. Мира были выполнены в срок, подрядчиком принято решение выполнять их в три смены, в том числе в ночное время, что разрешено краевым законом.

Так, в пп. «д» п. 7 примечания к ст. 1.1 Закона Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» указано, что рабочие могут выполнять работы, нарушающие тишину и покой окружающих в период с 22.00 до 9.00, связанные с реконструкцией, капитальным ремонтом объектов в Центральном районе: «Теплопровод ул. Мира» (ул. Ленинградская — ул. Московская), «Канализация ул. Мира» (ул. Мира).

Добавим, что ремонт коллекторов на улицах Ленинградской и Комсомольской проводится с привлечением средств градообразующего предприятия.