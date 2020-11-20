Модернизация освещения на муниципальных объектах позволит значительно сократить расходы бюджета

С переходом на светодиодное освещение можно будет сократить расходы минимум в два раза, сообщил начальник отдела энергетики систем автоматизации дорожного хозяйства управления «Норильскавтодор» Александр Акантьев.

— Такие светильники работают дольше, потребляют намного меньше электроэнергии и освещение при этом более качественное. Окупаются они за 2,5–3 года, — отметил он.

В управлении городского хозяйства подсчитали, что за два года в двух учреждениях после заменены светильников экономия ресурса составила 33 тыс. кВт, по тарифам 2020 года — 120 тысяч рублей.

Как рассказал Александр Акантьев, замена устаревших светильников на объектах бюджетной сферы происходит в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» (подпрограмма «Энергоэффективность и развитие энергетики»). За четыре года её реализации за счёт средств местного бюджета (10,8 млн рублей) в учреждениях спорта, культуры и образования установили более 5000 новых светодиодных ламп.

В этом году работы выполнили в кайерканском бассейне, в спортзалах и хореографическом классе спортшколы № 2, в музыкальной школе, Норильской детской школе искусств, гимназии № 7, 45-й школе и городском архиве.

В 2021 году планируется заменить 2235 светильников — во Дворце спорта «Арктика», на стадионе «Заполярник», в БОКМО, Норильской детской художественной школе, талнахской и кайерканской школах искусств, на Станции детско-юношеского туризма и экскурсии, в гимназии № 1 и других спортивных и образовательных учреждениях. Для этого в бюджете города предусмотрено 10,2 млн рублей.