Моя улица: традиции и новаторство

Променад по-норильски

Это уже третье обсуждение с общественностью. На первом авторы проекта и специалисты Агентства развития Норильска хотели понять, как в целом горожане представляют себе обновлённую улицу. Участники внесли много предложений: велодорожки, прокат спортивного инвентаря, зимний каток, уличный базар, места для праздничных мероприятий и флешмобов, зона отдыха для мамочек с грудными детьми и многое другое. Наряду с желаемыми локациями, парковками, детскими площадками, нужно было не забывать про места складирования снега и удобный доступ во дворы.

Заявленный статус — пешеходная улица — изначально вызывал множество вопросов. Хотя опыт такой в 1980-е уже был. Правда, привилегии пешеходов просуществовали недолго, и сегодня, с учётом значительно выросшего автомобильного трафика, идея многим представлялась маловероятной.

Проектировщики – казанская архитектурная компания «Мириада Групп» – сразу отметили моменты, требующие внимания. Ещё недавно улица оставалась безликой. Фасады домов были примерно в одинаковом среднем состоянии (это начало меняться нынешним летом благодаря окраске фасадов нечётной стороны улицы), во дворах — асфальтовые поля, практически не несущие иных функций кроме парковки; редко встречаются игровые комплексы.

Именно эти недостатки и призван устранить проект обновления улицы, пояснили его авторы, Елизавета Веселова и Регина Яковлева. Итак, какой же они представляют улицу в недалёком будущем?

Здания решено окрашивать цветовыми блоками, благодаря чему они не кажутся длинными однообразными строениями. В проекте сохранены узорчатые выступы под окнами как отражение исторического образа улицы Мира.

Архитекторы предложили два варианта подсветки – ромбовидная минималистичная, поскольку фасады визуально уже поделены на блоки. Помимо подсветки домов, будут освещены павильоны, также есть идея смонтировать несколько световых растяжек. Второй вариант более нарядный, с эффектом динамического освещения: падающие капли, цветовые переходы или разноцветные круги.

Учитывая норильскую погоду, важно было вписать в уличный ансамбль множество разнообразных и функциональных тёплых точек. Так в проекте появились магазины, общественные мастерские, кофейня, оранжерея, детский игровой центр, прокат инвентаря, торговые ряды. Изюминка улицы – каток: зимой — для коньков, летом — для роликов. Отдельная необходимость, озвученная многими на предыдущих слушаниях – площадка для выгула и тренировок собак.

– Детский центр предлагается разделить на зоны по возрастам ребят, чтобы каждый нашёл подходящую площадку. Общественные мастерские включат помещения для лепки, гончарного дела, флористики и других ремёсел. Также там могут проводиться лекции и вечера для настольных игр. Между домами на улице Мира, 7 к. 3 и улице Ленинградской, 4 к. 1, предлагаем сделать пристройку для торговых помещений, где покупателям предложат книги, экотовары, работы местных дизайнеров и другое, – рассказали архитекторы. – Оранжерею идеально совместить с кафе. Это будет прекрасное место для музыкальных, развлекательных, игровых вечеров.

На пешеходной части улицы также предусмотрены остеклённые закрытые павильоны (все закруглённой формы) для размещения кофейни, проката инвентаря, туалета, комнаты матери и ребёнка, раздевалки, торговых рядов. Центральный коллектор опустят под землю, сделав улицу горизонтально однородной, а оставшиеся вентиляционные шахты задекорируют серебристыми отражающими панелями либо растительностью.

Окончательно превратить улицу в променад призван кинотеатр под открытым небом, экран предлагается крепить на обратную сторону театра и вести показы летом; обилие зелени, а также обустройство сидений вокруг клумб.

У улицы появится и свой символ, напоминающий снежинку. Он, по мнению авторов, длинный как полярная ночь/день и колкий как зимний мороз. Этот логотип может применяться на малых архитектурных формах и принтах, украшающих мерч, плакаты о проводимых на улице мероприятиях и т.д.

– Я рада, что все участники будущего преображения идут на сотрудничество и готовы к рискам принятия нестандартных решений. Закрыть автомобильную улицу, сделав её пешеходной, и соблюсти при этом все нормы — это большой труд. В нынешний приезд мы увидели улицу Мира и порадовались, что в целом фасады получаются примерно такими, как мы хотели. Знаю, что многие горожане переживают за автомобильную доступность к домам, но могу заверить, что она сохранится. Как раз для этого улица будет не полностью пешеходной – сохранены проезды до конца крайних разделительных газонов с улиц Московская и Ленинградская, дальше будет осуществляться движение по дворам, – рассказала Елизавета Веселова. – Также в случае необходимости, для экстренных служб например, можно будет открыть центральное движение.

У всех свои вопросы

Собравшиеся на представление финального проекта норильчане в целом с ним согласились, хотя не могли не задать волнующие вопросы. Например, о доступности проезда к домам, особенно в случае закрытия Ленинского. Интересовало людей: кто будет оплачивать обслуживание детских площадок и парковок? Не помешают ли последние людям, в том числе ученикам Социально-образовательного центра? Как вести полицейское патрулирование улицы, и так ли необходим летний экран в полярный день?

Максим Миронов пояснил, что крупная техника, доставляющая товары в магазины или декорации в театр может заезжать и с Ленинского проспекта при получении спецразрешения; парковок будет ограниченное количество, с чем горожанам придётся смириться, и проходить до нужных пунктов улицы 20-30 метров пешком. На муниципальных землях автостоянки и детские площадки будут обслуживаться городом, на территории управляющих компаний – собственниками жилья:

– Предстоит провести ряд собраний с ними, чтобы решить вопрос в каждом конкретном случае. Что до охраны порядка, то в Норильске начинает работу программа «Безопасный город», в рамках которой будет установлено несколько сотен камер. А экстренные службы смогут проехать к каждому дому. В уличном кинотеатре планируем установить медиаэкран, которому не помешает дневной свет.

Он добавил, что встречу с горожанами предваряло совещание в администрации города, и первые лица также внесли свои коррективы. В основном они касались обслуживания территории и безопасности горожан:

– Во время презентации в администрации стало понятно: в таком крупном проекте потребуются иные способы обслуживания, например снегоуборка некоторых участков вручную. Соответственно, и средства на эту работу надо предусматривать другие. План мероприятий будет разработан позже в рамках проектных решений. Прозвучали и другие важные предложения: предусмотреть ливнёвки, сбивать сосульки. Проектировщики ещё раз пересмотрят все пожелания и постараются их учесть. После согласования окончательной версии начнутся проектные работы.

Максим Миронов также рассказал, что пока будет вестись реконструкция магистральных сетей улицы Мира (проект разработают к концу года, в следующем начнутся фактические работы, которые должны завершиться в начале 2024-го), АРН и «Мириада Групп» займутся подготовкой проектно-сметной документации обновления модельной зоны. После этого потребуется провести экспертизу документов, сама стройка запланирована на 2024-2025 годы.

– Все мы уже видим первый шаг в обновлении улицы – её свежие фасады. Большое спасибо главе города, управляющей компании ЖКС, которые провели эти работы, изначально не заложенные в проект. Сегодня ведётся кладка цокольных этажей, панели можно монтировать при минусовых температурах. На будущий год начнётся покраска чётной стороны улицы, – подытожил Максим Миронов. – Уверен, что с нынешним проектом обустройства мы получим прекрасное место для отдыха всех горожан.