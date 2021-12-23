Молодежные центры Норильска продолжат модернизировать

На итоговой пресс-конференции глава Норильска Дмитрий Карасев отметил, что в уходящем году работа в области молодежной политики была переформатирована.

Открытый на днях обновленный филиал молодежного центра в Талнахе, по его мнению, отвечает требованиям новых поколений. Помимо того что здесь собраны самые разнообразные виды услуг и активностей для юношей и девушек, в стенах молодежного центра на Кравца, 22, жители Талнаха могут проявить себя в киберспорте. Приставки Playstation 5 доступны посетителям бесплатно в удобное время. Во время недавнего открытия центра после ремонта Дмитрий Карасев лично опробовал технику и призвал свою команду уже в будущем году организовать городские кибертурниры. Дальнейшая цель - выйти на общероссийский уровень, так как данное направление спорта актуально в молодежной среде, норильчане тоже его поддерживают и теперь имеют все возможности для ярких кибердостижений.

В следующем году продолжится работа по развитию и оснащению молодежного центра Норильска на Советской, 9, и его филиала в Кайеркане на улице Школьной, 10. Уже сейчас двери молодежных учреждений города открыты для всех желающих в возрасте от 14 до 35 лет.

Помимо этого, город тесно взаимодействует с социально ориентированными некоммерческими организациями (СОНКО). В этом году было увеличено финансирование грантовой муниципальной программы.

«Теперь СОНКО доступны четыре гранта по 500 тысяч рублей – в общей сложности два миллиона рублей для реализации проектов. Мы получили положительный опыт подобной работы в этом году и на следующий панируем рассмотреть возможности в части расширения программы», - сказал Дмитрий Карасев.

Не менее активная работа проводится и с национально-культурными объединениями, где также предусмотрены меры для поддержки и развития. И в этом направлении, в том числе на 2022 год, ожидаются новые положительные изменения.

Говоря о работе с общественными организациями в целом, глава Норильска отметил:

«Считаю, что такие организации нужно поддерживать, потому как они являются неотъемлемой частью города. Сейчас эта работа выстроена на достаточно высоком уровне, и планку нельзя опускать. Необходимо дальше развиваться. От организаций поступают очень интересные идеи, которые мы стараемся брать себе в работу на благо города», - подчеркнул Дмитрий Карасев.